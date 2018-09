Idolen

Namn: Klara Pasma.

Ålder: 16 år.

Från: Pajala

Bor: I Luleå.

Gör: Går estetiska linjen med inriktning teater.

Låt på "Idol"-audition: "Someone like you" av Adele.

Omdöme från juryn: "Då blev det så här änglalikt och snyggt" (Anders Bagge).