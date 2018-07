När det känns som att publiken ska ge upp och gå hem rullar Brolle och Mimi Werner in bakom scenen på en skogskärra. Han kommer äntligen ut på scen och efter att vara mer än 30 minuter skulle nog jag vara nöjd över att folk står kvar. Framför oss har vi ungefär en timme av covers, hits från 2001 och en ny låt.

Brolle har varit aktuell på Göta Lejon i Stockholm med showen "Elvis, Cash and The Killer!" och visst får vi höra de gamla hitsen från storheterna från USA. Min spontana tanke är att det känns lite dammigt att fortfarande riva av de gamla Elvis-hitsen utan att göra ett försök till att förnya dem. Men visst går det hem hos publiken. Brolle är folkkär och det är otroligt välkommet att spela hits som folk redan känner igen. Låtar som “Ring of Fire” av Johnny Cash och “Great Balls of Fire” av Jerry Lee Lewis är rena publikfavoriter och händerna i luften är inte sena att klappa i takt.

Fredagskvällens spelning är på hemmaplan. När Brolle var 16 år flyttade han till Kalix för att gå på gymnasiet och hemstaden Boden är inte långt bort. Visst bjuder han hemmapubliken på en show och han hinner med en hel del. Han bjuder på flera fina duetter med Mimi Werner som egentligen borde få ta ännu större plats. De nummer som hon är involverad i är i stort sett kvällens höjdpunkt. Vi får höra en hyllning av Jerry Williams som är otroligt fin.

Spelningen avslutas med nya singeln “Månen”. Det står klart att den timmen som gått bjudit på en spretig låtlista med musik från alla genres och jag har en önskan. Gör egen musik Brolle, vi vet att du bemästrar dina idolers låtar. Nu vill jag höra dig, bara dig.