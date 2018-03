Artisten Jerry Williams (Erik Fernström) avled under söndagen efter en kort tids sjukdom. Han blev 75 år gammal.

"Det är med tungt hjärta och stor sorg som vi måste meddela att Erik Fernström, efter en kort tids sjukdom, lämnade oss igår söndag. Våra tankar går till familjen och vi ber om respekt att låta dem sörja ifred", skriver bokningsbolaget Blixten & Co i ett pressmeddelande.

Williams besökte Norrbotten så sent som i november då han uppträdde tillsammans med ett gäng andra artister på Vintergalan i Coop Norrbotten Arena. Till hans paradnummer räknas bland annat ”It started with a love affair”, ”I can jive”, ”Did I tell you” och ”Who's gonna follow you home”.

2013 besökte han länet med sin ”The Farewell Show”, vilket många trodde skulle vara sista gången – men Williams hade mer att ge och kastade pensionen i soptunnan då han återvände 2015.

2017 var han ute på vägarna och nådde ett fullsatt Kulturens hus i februari, där han fick en hyllningsrecension i lokaltidningarna.

”Man måste få lira, tycker Jerka. Och tacka fan för det, om man lirar såhär. Sveriges rockkung sitter fortfarande stadigt på tronen", skrev recensenten John Strömshed då.

