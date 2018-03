Musikfestivalen South by southwest lockar närmare 3 000 artister från hela världen under veckan och trots att delegationen från Norrbotten landade natten till tisdag är det under onsdagen som det börjar på allvar. Antalet uppträdanden och besökare ökar markant under veckoslutet.

LÄS MER: Nöjesredaktörens krönika i Austin : "Upp till bevis"

Dennis Kalla, som blivit antagen som en av de svenska akterna, drar igång en hektisk period med att spela akustiskt strax innan lunch Texas-tid, vid stora besökarnavet Convention center.

Det är starten på två fullmatade dagar för artisten från Pajala.

LÄS MER: Skivbolagen visar redan intresse för Dennis Kalla

LÄS MER: Premiär för nya The Magnettes