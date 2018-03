Det finns en mystik kring Torneträsk. Folk har försvunnit i närheten av sjön - för att aldrig mer hittas. Handlar det om ett sjöodjur som slukat folk till botten av den iskalla och bråddjupa fjällsjön eller: drunkningsolyckor?

Ingen kan med all säkerhet säga exakt. Men försvinnandena har odlat skrönan om Torneträskodjuret och det är denna skröna som Daniel Lehmussaari, manusförfattaren Björn Olofsson och producenten Roger Berglund från Kiruna tog tillvara på i skräckfilmen "Legend of the lake".

- Det är en så kallad found fottage-film, i samma genre som "Blair witch project" och "Paranormal activity". I filmen hittar man en kamera på isen. Så det är där man hittar filmen, man ser vad som har hänt med ägaren och allt i kring det, säger Lehmussaari.

Filmen spelades in en dag just innan jul i Rensjön mellan Kiruna och Tornträsk.

– Vi filmade från ungefär halv elva till halv ett. Dels för att det var svinkallt och dels för att det inte fanns något dagsljus. Vi kom upp kring halv tio på morgonen och riggade i ordning allt ihop, grävde oss ner till sjön och gjorde upp en liten eld.

"Dead North Film Festival" är en filmfestival för länder i arktiska klimat. "Legend of the Lake" var ett av 48 bidrag och vann priset för bästa skrämseleffekt.

– Att vinna bästa skrämseleffekt på skräckfilmsfestival tycker jag personligen smäller ganska högt. Av 48 filmer som försökte vara läskiga var våran värst, det känns ganska bra faktiskt.

Men den som vill se filmen om Torneträskodjuret får vänta lite. Filmen finns ännu inte tillgänglig för allmänheten då skaparna väntar på besked om den kommer med på fler filmfestivaler. Söker man däremot på Youtube efter "Cruzicalfilm" eller "Fearbrother" kan man hitta filmer av Gällivaresonen. Dessutom har regissören redan flera planerade projekt på gång. Två kortfilmer och en långfilm.

- Den första kortfilmen heter "Karaoke" och ska filmas i slutet av mars. Den handlar om en kille som verkligen gillar karaoke, men hans vänner uppskattar inte riktigt hans engagemang lika mycket och retar honom för det. Det är en mörk komedi med allvarlig underton.