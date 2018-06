När Isak Kuritzén blev pappa för drygt två år sedan sade han upp sig från jobbet som vd.

– Jag tittade mig själv i spegeln och sa; "när ungarna i skolan frågar hennes vad farsan gör ska hon inte säga att han är någon jävla vd på ett finansbolag – de ska inte behöva fråga, alla ska veta vem hennes farsa är".

Sångaren belånade huset och satsade allt på sitt band Isaac & The Soul Company. Affärsmannen i honom gladdes åt hur bandet gick från att omsätta 800 000 kronor första året till 2,2 miljoner året efter och 6,7 miljoner 2017.

Antalet spelningar växer och under torsdagen står sjumannabandet på Cityscenen för att väcka liv i Kirunafestivalen.

– Det är en explosiv käftsmäll, en musikalisk käftsmäll. Det är så mycket energi och svett – det går inte att stå still. Vi bjuder in publiken till vår värld under 60 minuter och det är en värld av soulpunk, säger Isak Kuritzén.

Namnet Isaac & The Soul Company har börjat sprida sig och i sportkretsar har de blivit den hetaste bokningen på stjärnornas bröllop. Förra sommaren stod de för underhållningen för NHL:s bästa back Victor Hedmans, precis som på stjärnan Alexander Steens och fotbollslandlagets Victor Nilsson Lindelöfs. I slutet av sommaren åker de upp till Luleå för att genomföra ännu en hockeyspelares bröllopsfest.

– Vi är kändisband på bröllop, alla stora bröllop vill ha Isaac & The Soul Company, säger Isak Kuritzén.

Vad beror det på?

– Vi gör något som ingen annan gör. Det finns egentligen bara två band i Sverige som kan mäta sig med det vi gör live, det är våra förebilder The Hives som är helt suveräna och Hoffmaestro. Det är vi tre som är i den ligan, som levererar den energifyllda liveshowen, säger Kuritzén.

Sångaren har höga förväntningar på konserten i Kiruna och tycker att åskådarna också borde ha det..

– Det ska bli så kul att få möta en publik som är mottaglig för det här, som har väntat på att det ska hända något stort. Det ska bli kul att se dem som inte vet vilka vi är – och som kommer få den här käftsmällen; "vad fan var det som hände?".

Det verkar som att du räknar med att publiken ska bli "blown away"?

– Ja, alltså de blir alltid det. Det var länge sedan vi misslyckades, den glädjen och den energi vi sprider går inte att motstå, säger Isak Kuritzén.

– Jag hoppas verkligen att de är mottagliga för det här, är de inte det vette fan vad de är mottagliga för (skratt).