16-åriga Klara Pasma hade åkt hela vägen från Pajala med sin pappa för att ställa sig i kön i Umeå

– Det var en lång väntetid och jag hann bli riktigt hungrig och kände massor av känslor. Mina ben började skaka och jag blev irriterad på min pappa för att han också skakade på benen (skratt), han var nog lika nervös som jag, säger Pasma.

Under måndagens avsnitt av "Idol" fick tittarna först följa med henne till gitarrmuseet och sedan se när hon ställde sig framför juryn och sjöng Adeles "Someone like you".

– Falsetten din var magisk på slutet, då tycker jag att det blev så här änglalikt och snyggt. Du ska ha ett ja, sa jurymedlemmen Anders Bagge.

Själv har Klara Pasma suddiga minnesbilder:

– Jag minns inte så mycket av min audition, det var så nervöst, säger hon.

Det var hennes pappa som anmälde henne till audition.

– Det är något jag har velat testa på sedan jag var liten. Det är klart att man hindras lite när man blir äldre men pappa pushade på och sa att jag skulle göra det jag vill göra, säger Pasma.

Även 28-årige bodensaren Jens Thörnevall, boendes i Piteå, belönades med en guldbiljett efter att ha övertygad alla utom Kishti Tomita, genom att sjunga Andy Grammers "Honey I´m good".

– De var inte helt övertygade men det gick ju bra i alla fall, säger han.

Efter att ha blivit inbjuden av tv-produktionen två gånger tidigare tackade Thörnevall ja till att söka till programmet. Han trodde inte att han var särskilt angelägen om att gå vidare, men väl på plats i Umeå förändrades inställningen.

– När man kliver in där händer det någonting. Då får man försöka andas och bara göra det man ska, men man blir jävligt nervös. Och då blir det helt plötsligt en stor grej, då vill man verkligen att det ska gå bra, säger Jens Thörnevall.