Klas Eriksson från Jokkmokk har snabbt blivit en av landets mest populära komiker och sedan SVT tagit programmet "Leif och Billy" under sina vingar har han kommit in i tv-branschens finrum. Under fredagskvällen är "Leif och Billy" nominerad till två priser på Kristallen-galan, varav prestigefulla "Årets program" är ett av dem.

– Det är en jätteframgång för oss, vi hade inte ens tänkt tanken på att vara nominerad och att sedan bli utvald som SVT:s bidrag till årets program är en vinst i sig. Det är verkligen hedrande, säger han timmarna innan galan.

De nominerade till årets program har utsetts av tittarna, vilket i sig är hedrande.

– Vi har blivit lite folkliga och har bra tittarsiffror, vi har ett bra stöd från de som tittar på oss. Lojala tittare som verkligen gillar det vi gör. Jag tror också att det lyser igenom att vi tycker att det är roligt, det blir ganska genuint och äkta.

LÄS MER: Leif och Billy är tillbaka: "Det blir råare"

Eriksson har också chansen att vinna priset "Årets humorprogram".

– Det kan bli en dubbel, men det vågar jag inte tro på. Det hade varit helt otroligt, det vore häftigt, säger han.

Är det Leif och Billy som får gå upp på scenen vid vinst?

– Nej, de får hålla sig hemma. Annars vet man inte vad som kan hända (skratt).

Vad har du för förväntningar?

– Jag är duktig på att inte ha så mycket förväntningar. Men nu börjar jag känna att nerverna kommer igen här.

Vad har du för bild av galan?

– Det är glitter och glamour och en jävla efterfest har jag fått för mig. Det är vad jag vet att det brukar vara, säger Eriksson, som aldrig tidigare besökt Kristallen.

Har du köpt nya kläder?

– Jag har en kostym igår som jag inte riktigt känner mig bekväm i och nya skor som jag tog av mig i sista sekund och drog på mig gympadojor (skratt). Sedan har jag med mig någon jävla fleecejacka också (skratt), jag tror inte jag kommer topp 50 i Café bäst klädda. Men jag är bekväm i alla fall.

LÄS MER: Drömmen går i uppfyllelse – hans serie ska sändas på SVT

Men det är inte bara Klas Eriksson som kan vinna priser till Norrbotten. Nicke Nordmark och Hasse Johansson, på "Kalla fakta", kan vinna pris för "Årets granskning" efter sitt program om "Fallet Sannah". Dessutom är serien "Advokaten", med Övertorneå-skådespelaren Malin Buska i huvudrollen, nominerad till "Årets tv-drama" och "Grotescos sju mästerverk", där regissören Anna Vnuk varit inblandad, kan vinna pris för "Årets humorprogram".