Under torsdagen uppträder Molly Sandén och lördagen besöks av Smash into pieces. Under onsdagen offentliggjorde Luleå Hamnfestival fredagens stora dragplåster – Markus Krunegård.

Krunegård drabbades av utbrändhet efter att ha avverkat 40 spelningar 2016 – och var sjukskriven under hela förra året, men nu är han tillbaka och kommer till Norrbotten.

"Anledningarna till att människor blir utmattade är många, så också för mig, fyll på med mindre än du ger under lång tid så går det åt helvete till slut. För mig handlade det mycket om höga krav på mig själv i alla sammanhang och en vilja att inte missa nåt av livet", skriver han i ett pressmeddelande.

Den sjunde september släpper Krunegård albumet ”I huvet på en idiot, i en bar på en ö, i ett hav, i en bar på en ö, i huvet på en idiot" och första singeln "Ben, kött och känsler" släpptes i februari.

