Den Luleåaktuelle Dennis Lyxzén påbörjar en turné med INSVN nu på fredag på Klubb Lillan.

– Senast jag var i Luleå, förra sommaren då jag var på Musikens Makt, kollade på band och hängde, säger Lyxzén.

– Ja, det var när vi hade första Refused-spelningen, runt 1992. Jag tyckte att det var konstigt.

– Nej men det var att det var det var vår första spelning Refused hade. Man fick låna lokal och man var även med andra punkband från området.

Han berättar även att han har en fin relation till Luleå.

– Det är mycket band härifrån och det tycker jag att det är trevligt.

INVSN är även aktuella med sin EP ''Forever Rejected'' som kom ut förra månaden. Förra året släppte bandet skivan ''The Beautiful Stories'', som blev Grammis-nominerad för årets rock.

– Vi valde att släppa EP:n mest för att återaktualisera oss, så vi kunde åka ut mer på spelningar, berättar Lyxzén.

– Det var också som en kreativ grej att släppa nytt efter skivsläppet, lägger han till.

– Vi tyckte att det var en bra titel, för vi har valt att lägga fokus på utanförskap.

När Norrbottens Media kontaktar honom är han mitt i en inspelning på Gotland. Nu kan vi avslöja att det pågående arbetet där kommer att glädja fans världen över.

– Det blir en ny Refused-skiva, säger Dennis Lyxzén.

– Nja, det är svårt att säga just nu. Vi skriver lite och spelar in nu, men det blir mer arbete under sommaren och hösten så skivan kommer nog ut någon gång under nästa år.

– Jo, vi har en spelning i Mexiko den 4 maj och under juni månad blir det också en spelning i Trondheim.

– För att rockscenen där är betydligt större än i Sverige. I Sverige är det runt tio till tolv städer som har rockklubbar man kan spela på, medan det till exempel i Tyskland finns ett hundratal städer.

– Det blir svårt att säga. Vi får vänta till nästa år efter skivsläppet.