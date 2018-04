Den 24 maj genomförs länsfinalen av P4 Nästa på Ebeneser i Luleå. Vinnaren där tävlar om en av åtta platser till riksfinalen i Linköping efter sommaren.

Artisterna, som utsetts av en jury, spelar live på scenen och röstas sedan fram av både lyssnare och jurymedlemmar.

Årets länsfinalister är Lemar Jaily med låten "Chase That Gold", Jonas Lundman med "Nog Ändå", Prana Belle med "Black Hole", Jimmy Saint med "A letter" och John Ash Trips som framför "My Name".

– Det är jättekul att ha en final med både erfarna artister som John Ash Trips och Jimmy Saint och mindre erfarna som programmeraren Jonas Lundman, säger projektledare Turi Wennberg i ett pressmeddelande.