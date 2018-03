Det hela började med att Martin Åhlin fick förtroendet att filma The Magnettes musikvideo till ”So bad” och efter samarbetet började de prata om att göra en dokumentär ihop. Filmaren från Luleå, som tidigare gjort musikvideos och kortfilmer, har sedan följt med bandet sedan i november och ska regissera tillsammans med Frida Thuneström Bäcklund.

– Målet är väl att släppa nästa skiva i början av nästa år och det känns som ett bra slutmål att släppa filmen då, berättar han.

Under resan till Austin och South by southwest har Martin Åhlin för första gången följt med The Magnettes på en utlandsresa och filmar varenda steg de tar. Tanken är att filmen ska kombinera dokumentär med fiktion och filmaren passar på att samla in så mycket material som möjligt under USA-trippen.

Men allt kommer inte vara succé och roliga festivaler.

– Det är inte bara en framgångssaga, det blir också fokus på problem, psykisk ohälsa och relationer. Att satsa allt på det här bandet hur påverkar det?

Filmen är inte helt finansierad ännu, men oavsett hur det går med den saken räknar han med att färdigställa projektet.

Efter fem månader ihop, känns det som att du är med i bandet nu?

– Ja, lite så blir det. Så här långt har jag inte hängt med på så mycket men det börjar bli mer och mer så.

Har de viftat undan kamerorna någon gång?

– Nej, faktiskt inte. De har själva sagt att det bara är att filma om jag är där, även svåra saker och tunga grejer. Men jag är ju inte med varje dag och missar säkert saker.