Nöjesredaktionen har samlat in reflektioner från året som gått. Här är vikarierande nöjesredaktör Björn Nyströms höjdpunkter från 2017:

Årets låtar

1. Lily Allen (feat. Giggs) – "Trigger Bangs"

|

Lily Allen blickar tillbaka på ett hedonistiskt leverne med en hypercatchy liten låt, tillsammans med Englands finest – Giggs. Det är slående hur textens bitterljuva budskap limmar med den lika bitterljuva melodin. Se det som ett tips eller en varning: Årets bästa låt går inte att sluta lyssna på.

2. Henrik Berggren – "To My Brother Johnny"

Bättre än precis varenda Broder Daniel-låt, inklusive ”Shoreline”.

3. Drake – "Blem"

|

Det är inte första gången Drake rhymar bekymrat till ex. Inte heller att han använder avskalade undervattensliknande beats. Men frågan är om han någonsin låtit så här bra.

Årets album

|

1. The XX – "I See You"

Trions tredje album börjar kännas lika naturligt som syret vi andas. Jag golvas fortfarande med jämna mellanrum av ”On Hold”, ”I Dare You” och ”Replica”. Konserten på Way out West? Fem plus.

2. Lorentz – "Lycka Till"

Tillsammans med Little Jinder är Lorentz Berger en av få svenska artister som talar ett helt eget språk. Idérikedomen, lekfullheten och Lorentz perfekt avvägda känns igen från föregångaren. Det är bara ännu lite vassare den här gången.

3. Björk – "Utopia"

Ingen artist har inspirerat mig mer de senast fem åren. Här är Björk lycklig igen efter skilsmässodramat "Vulnicura" från 2015. Musiken kläs i harpor, fågelkvitter och kulörta flöjtar. Bakom puttrar medproducenten Arcas underjordiska techno. Nästa sommar spelar isländskan i Sverige för första gången på fem år. Om jag kommer vara på plats längst fram? När Björk ställer sig på Dalhallas scen? Vad fan tror du.

Årets podcasts

1. "Filip och Fredriks podcast"

Om Svenska Akademin hade motiverat ett litteraturpris till duon tror jag det hade låtit så här: ”Med dräpande briljans och förfinat berättande har duon skapat nya uttryck i den konversatoriska uttryckskonsten”.

2. "Fördomspodden"

En ny fräschör vilar över den svenska poddhimlen sedan Emil Persson börjat peppra svenska kändisar med fördomar. Inte alltid utan att ickevränga frågorna till långa underhållande haranger på hans patenterade negationsspråk.

3. "Gradvall"

Initierad musikjournalistik möter ”Klartext”. Tyvärr gick P1-programmet i graven i höst.

Årets upplevelser

1. Inversia festival i Murmansk

Nystartade konst- och musikfestivalen i norra Ryssland utklassar allt i år.

2. Franc Ocean på Way out West

Att Frank Ocean gjorde årets konsert är ingen skräll. Men jag har aldrig upplevt en spelning som så tydligt bestämt sig för vad den vill. Att överföra det han gjorde på senaste skivan "Blonde" till en jättescen måste ses som ett risktagande. Reultaten var så snyggt att jag och resten att Slottsskogen bara gapade.

3. Boris Brejcha på Kraken

Årets roligaste kväll.