När musikerparet Ida Sand och Ola Gustafsson fick reda på att Jerry Williams dött kunde de knappt tro sina öron. De har båda spelat tillsammans med artisten och var insatta i Williams planer på att turnera till hösten.

– Han skulle på turné i höst och var fortfarande mitt i steget, det känns urtråkigt det här, säger Ida Sandlund.

Jazzsångaren, med föräldrarna i Norrfjärden, turnerade med Jerry Williams under 2006 och har sedan dess spelat ihop med honom vid ett flertal tillfällen, senast under hans show på Cirkus 2013.

– Det var otroligt roliga konserter, han hade en sådan otrolig energi. Jag fick just veta det och är lite i chock, han var i så otroligt bra fysisk form och livfull i sitt intellekt. Vansinnigt rolig människa, jag har aldrig skrattat så mycket som när han drog sina historier. Han hade en egen vokabulär som var oefterhärmerlig, säger hon.

Sandlunds man Ola Gustafsson har spelat gitarr med Jerry Williams och gjorde skivan "Kung i blodet" tillsammans med honom 1997.

– Han var otroligt snäll och rolig, man fick garva mycket. Han har många "stories" från turnén kan jag säga, dråpligare historier än vad man kan hitta på (skratt).

När Williams medverkade i "Jills veranda" 2015 tog han med Jill Johnson till gymmet och avslöjade en imponerande styrka. Ola Gustafsson fick även han uppleva "Jerkas" muskler.

– När vi spelade in plattan tränade vi väldigt mycket, han hade jättebra koll på styrketräning och lärde mig bänkpress, benböj och tunga övningar. Jag har lika många minnen från gymmet som i studion.

Hur minns du honom som artist?

– Han var en otroligt bra rocksångare, han tog över efter Owe Thörnqvist, Rock-Ragge och de där legendarerna och tog det vidare som underhållare. Han var inte bara en bra sångare, han hade en otroligt bra scenpersona med sina moves med mickstativet, jeansen och benrörelserna. Han hade hela paketet.

Både Ida Sandlund och Ola Gustafsson vittnar om att Jerry Williams var oerhört omtyckt i branschen, tack vare sin personlighet.

– Jerry var "what you see is what you get", han gjorde aldrig till sig – han hade de där uttrycken och humorn. Han var en otroligt varm och omtänksam kille, säger Gustafsson.

Ida Sandlund:

– Det här otroligt ledsamt, han var så trevlig och skön.