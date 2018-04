I samband med att tv-avsnitten från sommarens inspelning av "Så mycket bättre" visas i höst ska Charlotte Perrelli åka ut på Sverigeturné – döpt till "Flickan från Småland". Tanken är att sammanfatta livet och karriären genom hennes låtar och anekdoter.

Den 24 november kommer Perrelli till Kulturens hus i Luleå.

”I över 20 år har jag turnerat runt Sverige i både stora och små produktioner. Att i år få åka med mitt eget band till Sveriges finaste konserthus är en sådan lyx som jag drömt om i många år. Det är just mötet med publiken, nerven och det oförutsägbara som man bara får uppleva live som jag brinner för" säger Charlotte Perrelli i ett pressmeddelande.

Det har gått snart 20 år sedan hon vann Eurovision song contest med låten "Take me to your heaven" och etablerade sig som en av de giganterna i svenskt musikliv.