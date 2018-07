Innan klockan slår midnatt ställer sig Sabina Ddumba på Stora scenen i Kalix. Hon är ute på en lång turné genom Sverige med en blandning av tolkningar från programmet Så Mycket Bättre och egna låtar från både tidigare album och nyare singlar. Första låten ut är tolkningen av Eric Saades gamla hit “Manboy”. Sabina Ddumba hinner inte mer än till refrängen innan det står klart, det finns inga tvivel om att den kommande timmen inte kommer att vara till någon besvikelse. Det är en peppad sångerska som tar scenen tillsammans med hennes band.

Sedan följer en kavalkad av låtar som ibland känns som att de tar sig utanför scenens kant. Kombinationen av liveband och Sabinas Ddumbas stora röst gör att låtar som “Time”, “Small World” och “Not To Young” flyger iväg och får sina egna liv. I låtarna är det tydligt att Sabina Ddumbas otroliga kör hjälper Sabina Ddumba att bära låtarna att de blir just så stora som de har kapacitet att bli. “Did it for the fame” lyfts speciellt mycket av ena körmedlemmen Marvin Asante som ger låten det lilla extra genom att lägga en liten rapp i bakgrunden.

Hennes covers från Så Mycket Bättre passar förvånansvärt bra med hennes tidigare släpp och mixen av dem sammanstrålar till en genomtänkt show som utan hinder är över för snabbt. Men trots att det känns som en genomarbetad show blir det aldrig tråkigt. Det är så uppfriskande att se en artist som ställer sig på scen av ren passion för musiken. Hon vågar testa, hon vågar utmana sina egna låtar. Sabina Ddumba låter aldrig likadant live och det är betryggande. Att hon gång på gång vågar experimentera med sin egen musik och vågar tänka att resultatet av att utmana sig själv blir bättre än förra gången är inspirerande. Det känns ibland som att publiken är inbjudna på en jam session som vi får bevittna på håll för att se hur de talangfulla musikerna leker med sina instrument.