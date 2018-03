Pajalagrundade The Magnettes river upp damm överallt där de drar fram i Austin under South by southwest. Under torsdagen inleder de dagen med att spela på Waterloo Cycles 15.45 lokal tid, vi sänder inledningen av konserten live på Facebook cirka 21.45 svensk tid.

Surfa in på nöjesredaktionens Facebook-sida, DuoNöje, för att se på sändningen HÄR.