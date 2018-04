I en rad artiklar har vi beskrivit den infekterade krocken mellan Pajala marknad och Luleå Hamnfestival helgen den 6–8 juli. Men det är inte de enda musikevenemangen som arrangeras de aktuella dagarna.

Under namnet "I en annan del av Lule" kommer Föreningsgatan 7 skapa en motkraft i det så kallade Punkhuset på Lövskatan, "Norrlands andra enda D.I.Y. (do it yourself) punkfestival".

Arrangörerna avböjer att kommentera festivalen men skriver på sin Facebooksida att det är ett kombinerat tioårsjubileum och sommarfestival.

"Något kommer att hända i sommar och det kommer att bli så bra att alla era ofödda barn kommer förbanna er för att ni tog sån jävla tid på er så att dom missade det", skriver arrangören.

Redan 2012 arrangerades festivalen första gången, då som en motreaktion på dåvarande Luleåkalasets dyra entrékostnad och för ett ge alternativa konstformer en arena.

Vilka artister och konstnärer som tar plats i programmet 2018 har ännu inte offentliggjorts.

Föreningsgatan 7 är ingen offentlig lokal, vilket gör att besökare måste vara medlemmar för att komma in på festivalen.