TORSDAG 5 JULI

18.30 The Chickpeas band

Lyssna på: Nya singeln “Keep On” är precis sådär americana-doftande som man förväntar sig från The Chickpeas band men skriker ändå samtid och en ny era för bandet.

Därför: Det är inte ofta som Piteå levererar romantiska låttexter som doftar av den amerikanska södern. Passa på att upplev The Chickpeas band innan de åker ut i världen på nya äventyr.

Därför inte: Du som planerar att se Baruk Khazad senare har nog inte så stor behållning av att se The Chickpeas band under din uppladdning inför deras spelning. Risken finns att du tycker att The Chickpeas band är för lugna.

20.00 Molly Sandén

Lyssna på: Låtarna “Du kan inte ta mig” eller “Rygg mot Rygg”. Molly Sandén gör sig bäst på svenska och hennes raka texter bekräftar att ärlighet varar längst.

Därför: Hon bjuder på texter direkt från hennes innersta som paketeras i en spelning som kommer att innehålla det där lilla extra.

Därför inte: Om du tycker att Molly Sandén var bättre förr när hon gjorde Melodifestivalen. Nu satsar hon istället på sån där modern elektronisk musik, på svenska dessutom. Nej usch, det var bättre förr!

22.00 Medusa

lyssna på: Med gitarriff som sitter där de ska och rock i sitt essä bör låten “Sweet Pain” bli verket du lyssnar på om du vill upptäcka Medusa.

Därför: Om du gillar “gammelrock” med en modern touch så bör du definitivt ta dig fram till scenens kant.

Därför inte: Du tycker att 70-tals influenser borde ha stannat i just 70-talet och väntar på morgondagens konsert med Rebecca & Fiona.

23.30 Baruk Khazad

Lyssna på: “Elf Slaughter March” är en stark uppladdningslåt och en tydlig representation på vad du har att vända dig inför Baruk Khazads spelning.

Därför: Att Baruk Khazad säger sig vara världens enda dvärgmetal band betyder att du måste vara på plats och uppleva dem.

Därför inte: Passar inte dig som hellre njuter av en bra bok och lite mysig jazz i bakgrunden än att headbanga på konsert. Du kommer eventuellt att hamna i chock.

FREDAG 6 JULI

18.30 Norrbotten big band & Kristin Amparo

Lyssna på: Jazzinfluerade “Here’s that rainy day” ger en mysig och rofylld introduktion till vad som komma skall under hennes spelning.

Därför: Kristin Amparos röst är en gåva till oss alla och tillsammans med ett storband blir det inte annat än en mäktig upplevelse.

Därför inte: Om du tycker att artister som Adele är för slätstrukna och ger för perfekta framträdanden kanske du ska lyssna på bestick mot en tallrik medan vi andra är på konsert.

20.30 Markus Krunegård

Lyssna på: Singeln “Askan är den bästa jorden” från 2012 är fortfarande underbart fin eller nya singeln “O A O A E vi förlorade” som han gör tillsammans med Miriam Bryant som är otroligt hjärtskärande.

Därför: Du vill uppleva svenskt musikskapande på högsta nivå men kanske även skriksjunga till “Jag är en vampyr” och låtsas som att du är 16 år.

Därför inte: Du vet inte vad du går miste om och tycker att det är varmare i valfri inomhuslokal.

22.00 Rebecca & Fiona

Lyssna på: Klassikern “Bullets” för att komma i stämning och öva in rätt danssteg eller nya singeln “Fool’s Gold” som är detta enda rätta att lyssna på under sommaren för att drömma sig bort.

Därför: Sveriges coolaste duo ställer sig på en scen i Luleå och bjuder Hamnfestivalen på helgens enda bekräftade party. Klart du ska dit!

Därför inte: Du har en negativ inställning till livet och kanske resonerar i stil med “men vad hände med artister som gjorde vanlig hederlig musik och vad sjunger de om egentligen?” .

00.00 Helltrain

Lyssna på: Ladda upp inför konserten med nya singeln “On Your Knees” som du ha i hörlurarna medan du headbangar fram till Norra Hamnscenen.

Därför: En efterlängtad återkomst av Luleå-bandet som får äran att avsluta fredagskvällen. Förbered dig på en energifylld och känslosam spelning som kommer att tonsätter din vardag under lång tid framöver.

Därför inte: Enda anledningen till att missa denna återkomst är väl egentligen att du har dansat dig helt slut till Rebecca & Fiona och helt enkelt inte orkar stanna kvar.

LÖRDAG 7 JULI

18.30 Martin Stenmarck

Lyssna på: “Sjumilakliv” från 2006 är fortfarande Martin Stenmarcks starkaste låt men lyssna även på nya singeln “Too Late” som är en stark bubblare till förstaplatsen.

Därför: Det är en perfekt konsert att locka med sig familjen på, alla uppskattar Martin Stenmarck.

Därför inte: Om du tycker att musiker som har fler än 2 lyssnare är för kommersiella och har “sålt ut sig”.

20.30 Janice

Lyssna på: Pampiga och självförtroendehöjande låten “Queen” från Janices senaste album men även “Don’t need to” för att ha lite koll på hennes debutsingel.

Därför: Om du ska se en konsert så är det den här. Detta vill du inte missa.

Därför inte: Om du är en sådan som inte vill hänga med i snacket när Janice slår igenom ordentligt och stå tyst vid kaffeautomaten.

22.30 Smash into pieces

Lyssna på: “Another Day on the Battlefield” men också nyare “Ride with U”.

Därför: Pyron är redo. Den hemlighetsfulle DJ:n The Apocalypse Dj är på plats. Den internationellt belönade rock-exporten Smash into pieces är på plats. Du är på plats.

Därför inte: Om du är en person som älskar det förutsägbara och det lugna, bemöda dig inte.

00.00 Sonic Syndicate

Lyssna på: Öva upp rösten genom att skriksjunga till “Save It for The Living” och känn hjärtesorgen på låten “Still Believe”.

Därför: 1. De är en prisbelönad liveakt = bjuder på en show utan dess like. 2. Det är festivalens sista spelning.

Därför inte: Om du likt många andra inte kan få nog av metal men inte har någon energi kvar efter helgens festival. Lugn, du är inte ensam. Du har säkert någon kompis som lägger upp hela konserten på sociala medier ändå.