Vad har hon på sig egentligen, hon Styrke från Berghem? Latexbyxor, sneakers, sporttopp och någon sorts Adidasspetsdressklänningsjacka. Vem har lärt henne att klä sig så?

Det skulle kunna vara Katy Perry som hon spelade med nyligen. Eller Lorde som hon turnerat med. Eller någon annan superstjärna hon stött på ute i världen – där hon hör hemma nuförtiden.

Tove Styrke har vuxit ur sin gamla svenska artistkostym och iklätt sig en betydligt snyggare och häftigare variant. Samtidigt har 25-åringen själv vuxit med uppgiften och beter sig som ett världsvant och superslipat fullblodsproffs på scenen.

Även om hon sjungit på stora arenor och pratat mer engelska än svenska uppträder hon som om Kirunapubliken är något extra och verkar nästan överrumplad av mottagandet. Proffs.

På den större scenen har Sven-Ingvars just radat upp gamla hits och innan de ens avslutat sin konsert står Tove Styrke med klockan i hand och kliver upp på scenen i tid, kanske till och med lite tidig. Tidigare nämnda band må ha skapat många hits under 60 år men Styrke har b-a-r-a gjort hits senaste året.

Albumet "Sway" håller genomgående toppklass och av den nyvunna låtskatten delar hon med sig givmilt. Däremellan mellansnackar hon naturligt och proffsigt. Naturligt proffsig.

Hon säger det själv; "everybody loves a number one" – och just nu är hon nummer ett.

"On the low" är svinbra och under "Say my name" försöker jag memorera hennes coola rörelser för att visa kompisarna när jag kommer hem. Under avslutande "Sway" kastar hon ut rosor i publiken och lämnar oss med känslan av ett riktigt Styrke-besked.

Proffs.