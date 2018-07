25-åriga Tove Styrke slog igenom när hon 2009 kom trea i tv-programmet "Idol". Sedan dess har hon hunnit släppa tre album och turnerat världen över, både på egen hand och tillsammans med världsartister som Lorde och Katy Perry.

Under helgens Kirunafestival gjorde hon sitt första uppträdande i staden någonsin.

– När jag försökte kolla hur högt upp Kiruna låg slog det mig att jag aldrig har varit så här långt upp. Trots att jag är från Umeå har jag aldrig tagit mig hit upp men det är verkligen slående vackert här, säger hon.

Om uppväxten i Umeå har påverkat Tove Styrkes musikskapande förblir osagt men något som har influerat hennes kreativitet är hennes personliga utveckling.

– När jag var typ 18 år var det som att jag hade utvecklades färdigt. Det kändes som att jag fick någon slags chockinsikt om hur sjuk och stor världen är och vem jag är. Skivan ”Kiddo” som jag släppte då var som en stor känsloexplosion. Jag känner att jag har lärt mig själv mycket bättre, jag är har grävt mycket i mig själv.

Tove Styrkes senaste album ”Sway” släpptes i maj och på nya albumet ville hon skala av så mycket som möjligt.

– Jag ville fokusera på att hitta ett direkt sätt att kommunicera på och att få det att låta enkelt och avskalat men samtidigt hålla det intressant vilket var supersvårt. Allting spelar roll, både musiken och vilka ord man använder.

Under 2018 har Tove Styrke turnerat som förband till Katy Perry samtidigt som hon även spelat tillsammans med Lorde under hennes turné. Ett hektiskt år som under hösten utmynnar i egna turnéer i både USA och England för Tove Styrke som ser tillbaka på våren som en av de bästa perioderna i hennes liv.

– Det har varit helt sinnesjukt att uppträda på sådana massiva konserter och jag är tacksam över att jag har fått lära mig så mycket. Det har verkligen varit det roligaste året i mitt liv. I Los Angeles spelade vi till exempel på Staples Center tillsammans med Lorde, där var det nog runt 25 000 personer i publiken.

Det senaste året har varit något alldelens speciellt för Tove Styrke som nästan kan summera året trots att det är några månader kvar innan årsskiftet.

– Det är året har varit speciellt. Jag har haft en rosaglittrig dröm om vart jag vill nå och i år har jag första gången varit nära att kunna koppla ihop den plats som jag är på med det jag har drömt om. Nu känns det som att jag sitter och sammanfattar året men det är liksom inte ens slut, jag har massa roligt kvar.