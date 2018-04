Musikens Makt avancerar med tre ytterligare artister till årets ställ. Shitkid, eller Åsa Söderqvist som hon egentligen heter, vann tidigare i år "årets rock" på manifetgalan för debutalbumet "Fish". Kramfors-tjejen har även hunnit med South by Southwest i Austin och en drös spelningar under våren. "Hemsnickrad och hypnotisk i all sin enkelhet, med låtar som sällan är längre än tre

minuter men ändå klistrar sig fast i hjärnan. Underbart är kort; underbar är ShitKid" skriver festivalen i pressmeddelandet.

Även Stina Wollter är klar för festivalen. Så sent som förra veckan släppte hon debutskivan Garden Songs som är skriven tillsammans med maken Micke Olsson.

Sist ut är hiphop-trion Yung Titties som debuterade med singeln "Tsunami" i höstas.

"Luta dig för guds skull inte tillbaka – stå upp, glöm allt och låt Yung Titties tsunami ta över hela din kropp." skriver festivalen i ett pressmeddelande.