Den 9 september skulle Kristina ”Keyyo” Petrushinas föreställning ”Ryssen kommer” spelas upp på Kulturens hus i Luleå. Men ett hektiskt schema gör att artisten väljer att plocka bort datumet i Luleå för att i stället satsa på ett annat projekt.

"Hon håller på med en just nu hemlig grej som har inspelningsdatum just då. Vi har försöka fixa och trixa men tyvärr krockar det", skriver Victor Fagerquist, PR-ansvarig på Blixten & Co, i ett mejl.

Efter att ha slagit igenom på sin Youtube-kanal (och senare samlat ihop till fyra utmärkelser av Guldtuben) har Keyyo blivit känd för den breda massan i "Talang" och "Morgonpasset i P3".

I föreställningen "Ryssen kommer" sammanfattar komikern sin resa från Ryssland till Sverige och har regisserats av Luleåfödda Anna Vnuk, som blivit en del av humorkollektivet Grotesco och har regisserat för Dramaten.

Personer som köpt biljetter har blivit kontaktade av biljettkassan för återköp.