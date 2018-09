Tre personer har vunnit två biljetter vardera till Creedence Tributes spelning på Kulturens hus den 21 september genom att gissa rätt på vilka låtar som Tony Malmberg och Anders "Fjopp" Nilsson från Creedence Tribute spelade.

Rätt svar är: 1 "Green river", 2 "Fortunate son", 3 "Have you ever seen the rain" och 4 "Down on the corner".

Vinnarna Gun Nilsson, Boden, Kenth Lundberg, Luleå och Ingela Henriksson, Syväjärvi hämtar ut sina biljetter i Kulturens hus på konsertdagen.

