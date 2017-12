Krönika Nyårslöfte är ”ett sätt att förändra sin livsstil åt ett håll som ses som positivt”. Så står det på Wikipedia. Det är lätt att tänka färgglada smoothies och Mia Törnblom-pocketböcker när man läser det.

Nyårslöftet är ofta sorgligt synonymt med att träna till sig en perfekt kropp, eller att plugga ännu hårdare. Ogenomtänkta planer som har en tendens att övergå i en oinspirerande känsla av tvång.

Men det finns tröttare attityder därute, och det är de som förnekar nyårslöftets kraft. Inte helt sällan är det samma människor som nöjt förutser att gymmen kommer vara fulla i januari och tomma i februari. Gäsp.

Innan jag hörde talas om Bill Drummond ägnade jag inte mycket tankekraft åt nyårslöftet som fenomen.

Tillsammans med Jimmy Cauty utgjorde han den ikoniska housegruppen The KLF. I dag är de ihågkomna för sina framgångar med en rad singlar i början av nittiotalet, och att de brände upp en miljon pund på en ö i Skottland. Efter att bandet lades ner 1992 har Drummond helt lagt musiken på hyllan, och under långa perioder lyssnade han inte på musik överhuvudtaget. ”But I never stopped thinking about music” som han skrev i en briljant essä i The Guardian 2006. Han tyckte att all musik lät likadan och ville hitta tillbaka till känslan som fick honom att älska musik från första början.

Livet är ju alltjämt meningsfullt eftersom vi alla en dag kommer att dö. Drummond överförde detta till sitt musiklyssnande. Sedan julen 2002 anordnar han ett lotteri varje år – ett slags requiem med bara två regler. Det aktuella året får han bara lyssna på artister, band eller kompositörer som börjar på den framslumpade bokstaven. När året är slut får han aldrig mer lyssna på en artist som börjar på bokstaven. Tänk dig själv att få upp bokstaven K, och när året är slut får du aldrig mer lyssna på Kanye West, Kirsty Maccoll eller KLF igen.

Även om han inte själv använde ordet så är Drummonds "nyårslöfte" det vackraste jag hört talas om. Ty han gav det mest meningsfulla (musik) ännu mer mening genom att begränsa tillgången till det mest meningsfulla (musik). Effekten blev inte bara att Drummond tog sig till nya musikaliska utkanter han aldrig skulle ha besökt annars. Han kände så djupt för låtarna att de framstod som små underverk allihopa.

Mitt nyårslöfte är att tänka ut ett liknande projekt till nästa år. För det går ju att överföra till precis vad som helst. Kanske kommer jag bara läsa författare som börjar på Z eller bara äta maträtter som börjar på H. Det ska jag ägna 2018 åt att klura på.