Stina Wollters 150 000 följare på Instagram vet vad som är på gång. Inför fredagens spelning på Musikens makt har hon bestämt sig för att spela bas på låten "Let me help you pack the bags" och idén har lett till många "nyttiga bråk" hemma hos Wollter och medkompositören Micke Olsson.

– Att jag ska spela bas är ju egentligen det största med allt det här. Min make är ytterst skeptisk, men jag hoppas att publikens stora kärlek ska bära mig genom allt det där. Om jag inte bangar. Men jag vill inte banga, jag vill ha bas på den där låten, säger hon och skrattar.

Stina Wollter har gjort sig känd för att "ha många strängar på sin lyra", som bland annat konstnär, radioprofil, kroppsaktivist och sångare. Nu ska lyran alltså också ackompanjeras av en bas.

– Det finns fantastiska kvinnliga basistförebilder som kan både sjunga och spela (skratt). Men det vill till otroligt mycket träning, jag kan inte kunna allt.

Men ibland känns det som att du kan det ...

– Jag vet att människor upplever det så bara för att jag; "Oj, nu släpper jag skiva. Oj, nu släpper jag bok". Men man får inte glömma att vi har hållit på med skivan sedan 2011 och boken har legat och purrat så länge som jag har haft Instagramkontot. Det verkar som att allt kommer som en diarréattack samtidigt men det är ett långt liv som värpt fram de här sakerna.

Du har sagt att det finns berättelser inom dig som inte kan målas, som måste sjungas.

– Jag har målat hur det känns att släppa taget om ett barn, jag har målat "Let me help you pack the bags". Det finns en målning som ackompanjerar "Leave my shame" och handlar om platsen i livet jag är på, där det är slut på att förminska sig själv och skämmas för sin kropp. Men konsten blir inte så tillgänglig som jag hade önskat, en sång kan däremot färdas oändligt.

Wollter berättar att hon fått höra om folk som lyssnat på "Leave my shame" som pepp för att säga ifrån eller kanske köpa en bikini. Liknande resultat har inte någon av hennes tavlor fått.

På Instagramkontot @stinawollter har hennes vita underkläder skapat stora känslor och tanken på att uppträda i vita bomullstrosor och linne har slagit Stina Wollter.

– Jag vet att många har skrattat bort mig som en rolig figur, en pajas. För mig är det lika mycket en motståndshandling att visa mig i underkläder, det är några av de kläder jag känner mig tryggast i, säger hon.

– Jag har faktiskt inte bestämt ännu, det är en svår balansgång, jag tycker att jag är jättefin i de kläderna – jag måste överväga detta (skratt). Det får bli en överraskning.

Har du experimenterat med scenklädsel tidigare?

– Jag hade klädbyte på scenen på Södra teatern när vi spelade där för utsålt hus. Det var uppskattat. Jag lyckades dra ut bh:n så där trixigt utan att visa brösten, det var riktigt proffsigt.

Wollter är tyst ett tag och återkommer till tanken på underkläder på Musikens makt.

– Ja, det kanske blir det där. Vi får se. Jag har ju ett helt nyinköpt underklädesset med ben.

Kanske bas, kanske underkläder. Det är mycket spännande på gång.

– Det finns otroligt mycket spännande. Jag fattar inte hur vi ska få en timme att räcka, sist blev det typ två timmar. De får släpa ner oss från scenen, säger Stina Wollter.

Wollter står på scenen 20.30 tillsammans med sitt band, bestående av Micke Olsson, Therese Börjesson och Gullan Hagstedt. Under lördagen medverkar hon i ett samtal med Sara Edström kring "Kropp, konst, motstånd, förändring & framtid".