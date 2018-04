De på parnassens stolar har setts trona stolt och aktats,

men numer upphöjdheten ses som solkig, nåt fiktivt.

På sistone av många – yes, me too – de mest föraktats

för feghet och den ynkedom de visat kollektivt.

I åratal de trots sin vetskap skamligt ignorerat

den mängd av råa övergrepp som kvinnor utsatts för

av äcklet som av medier har blivit titulerat

”kulturprofilen” – men till vår kultur sånt aldrig hör.

Han ridit på sitt rykte och kontakter med noblessen

då han med makt och med sitt kön igentäppt kvinnors svalg.

Och etablissemanget tittat bort och stött excessen

och kungen rent av dekorerat kräket med medalj.

Medaljers båda sidor bör man skåda många gånger

och när så skett i denna tid känns tydligt frosten sån

att isande den drar igenom anrika salonger

där akademiskt ansvar måste utkrävas av nån.

När utredning nu gjorts en trio herrar valt att lämna

det sällskap som en gång i tiden åtnjöt vår respekt.

Nu decimerad skaran vittra passar att benämna

en krackelerad, simpel, sjaskig starkt föraktad sekt.

Fy sjutton för de aderton som länge tolererat

allt myglande och skylande av övergrepp i sak.

De med sin ynklighet har nu för lång tid devalverat

allt värde i sitt motto – det om snille och om smak.