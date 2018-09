Övertorneås valnämnd beslutade att partierna själva får lämna in namnvalsedlar till vallokalerna under söndagsmorgonen. Men i en vallokal uppges en valförrättare ha tagit emot valsedlar redan under lördagskvällen.

Valförrättaren själv säger att hen tog emot Socialdemokraternas och Liberalernas valsedlar under lördagskvällen och tycker inte att det var något konstigt, eftersom valsedlarna inte placerades ut innan någon annan. Det påverkade inte heller omröstningen, menar hen.

– Det som är orättvist i så fall är att folk har fått åka runt mellan vallokalerna medan andra partier inte har behövt det, säger Artur Andersson som är ordförande i valnämnden i Övertorneå och som inte heller ser något större fel med hur det har hanterats.

– Ingen har ju kunnat rösta innan vallokalerna har öppnat.

Alla kommuner ansvarar för att partivalsedlar ska finnas på plats. Sedan kan respektive valnämnd välja att erbjuda som tjänst att även placera ut namnvalsedlar som en service, eller så låter man partierna själva sköta det som man valde att göra i Övertorneå.

– Bara det är lika behandling. Du måste göra det på samma sätt och får inte särbehandla ett visst parti, säger Tobias Sundberg från länsstyrelsen, utan att kommentera något specifikt fall.