Henri Snäll har bara hunnit sitta på posten som sportchef för division 1-klubben i ett par veckor, nu kommer hans första drag inför nästa säsong. Tre stycken spelare ansluter, däribland en poängkung från J-18 division 1. Underfjolårssäsongen spelade Sami Koskenkorva i HaparandaTornios juniorlag. Då svarade han för 77 poäng på 37 matcher, vilket räckte till en första plats i poängligan. Det återstår att se om han lyckas med samma bedrift på seniornivå. Den finske juniorbacken Elias Pirttimaa ansluter från samma klubb.

– Sami Koskenkorva, en talangfull forward som har öst in poäng i juniorlagen. Vi hoppas att Sami ska ta ytterligare kliv under säsongen och så småningom bli en fulländad seniorspelare. Elias Pirttimaa är även han en talangfull back som har gjort väldigt bra ifrån sig på juniorsidan. Jag tror båda två kommer ta ett stort steg i deras utveckling under nästa säsong. Både Sami och Elias kommer från HaparandaTornio UHC J18, säger Henri Snäll till klubbens hemsida.

Även en målvakt från finska motsvarigheten till division 2 ansluter till Haparandaklubben.

– Tredje spelaren är Vilppu Vanha (MV) från Tornion IHC vi är glada över Vilppu har valt att komma och fortsätta sin karriär hos oss. Han är relativt liten som målvakt med en riktigt vinnarskalle och en bra skolad målvakt. Har ett tidigare förflutet i Asplöven, säger han till hemsidan.