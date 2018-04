Historikern, författaren och den tidigare ständige sekreteraren Peter Englund meddelar beslutet på sin hemsida.

”När krisen över den s.k. Kulturprofilen inleddes i november förra året härskade från början något som verkade vara samsyn i Svenska Akademien. Med tiden har dock en växande spricka uppenbarat sig – Sara Danius åtgärder har i samband med detta utsatts för en växande intern kritik, en kritik jag själv finner både oberättigad och orättfärdig.”

Han fortsätter:

”När det så blivit dags att dra slutsatserna av den utförda advokatutredningen har majoriteten i sina avvägningar, enligt mitt sätt att se det, tagit alltför stor hänsyn till enskilda, och alltför liten hänsyn till stadgarna, ja till vad som är själva idén med sammanslutningen. Beslut har fattats som jag varken tror på eller kan försvara, och jag har därför bestämt mig för att inte längre delta i Svenska Akademiens arbete”, skriver Englund, vilket Aftonbladet var först med att rapportera om.

Under de senaste månaderna har advokatbyrån Hammarskiöld & Co genomfört en utredning på uppdrag av Akademien om ledamöternas kopplingar till den så kallade kulturprofilen, som anklagas för sexuella övergrepp av flera kvinnor.

Enligt flera medier har ledamöterna informerats om utredningens resultat och avhoppen har kommit strax därefter.

Tidigare under fredagen skickade Kjell Espmark och Klas Östergren ut meddelanden om att de lämnar Akademien.

– Jag får inte berätta vad som har hänt eftersom jag är bunden av det tystnadslöfte som jag avlade vid inträdet i Akademien. Så jag är på livstid bunden vid detta tystnadslöfte, säger Espmark till TT.

– Men vad jag kan göra är att tala om min reaktion på det som har hänt. Och då finner jag liksom Klas Östergren, som gick ut tidigare i dag, att jag måste lämna arbetet, säger han.

TT: Vad betyder detta för Akademien för framtiden?

– Det får de svara för. Men det är väl att vänta att det kommer pressmeddelanden och presskonferens och sådana här saker där de får förklara sig. Det har ju pågått en advokatutredning i flera månader och då får man tala om vilka åtgärder man vidtar med anledning av det.

TT: Kan man göra tolkningen att du är väldigt besviken på Akademien?

– Nej, jag skulle snarare säga att det är med stor sorg som jag efter 36 års arbete i Akademien, 17 av de åren som ordförande i Nobelkommittén, tvingas lämna detta besked. Det är med stor sorg, så är det. Du får förstå att det är ett oerhört svårt beslut att fatta.

Klas Östergren meddelar sitt beslut skriftligen till Svenska Dagbladet :

”Svenska Akademien har sedan lång tid haft allvarliga problem och nu försökt att lösa dem på ett vis som sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar och som innebär ett svek mot dess grundare och dess höge beskyddare samt inte minst uppgiften att företräda snille och smak. Därför har jag valt att inte längre delta i dess verksamhet”.

Han avslutar med att citera Leonard Cohens låt ”Leaving the table”:

”I’m leaving the table, I’m out of the game”.

Akademiledamoten Anders Olsson vill inte uttala sig om sina kollegors beslut att lämna, men antyder att han kommer att ta bladet från munnen så snart det har kommit ett officiellt uttalande från Akademien.

– Det har inte kommit något meddelande från Akademien ännu så jag måste vänta lite med att ge något besked. Det är ju Sara Danius som är talesperson och hon är på resande fot så jag måste först höra mig för om det är möjligt att uttala mig. Men som det ser ut kommer jag att göra det lite senare i dag, säger Anders Olsson till TT.

Akademiledamoten Göran Malmqvist uppger för SvD att resultatet av utredningen presenteras offentligt nästa fredag.

Östergren berättade om sitt beslut för de församlade ledamöterna under gårdagens möte. Det bekräftar hans förläggare Stephen Farran-Lee för TT.

– Jag pratade med Klas för en halvtimme sedan. Han var själv på plats under mötet och meddelade detta, säger Stephen Farran-Lee, som dock inte vill gå in på vad som fått Östergren att fatta beslutet.

Svenska Akademien vill inte kommentera avhoppen.

– Vi har inga kommentarer, säger Margaretha Söderling, assistent till Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius, till TT.

– Den som ska kommentera detta är Sara Danius och hon befinner sig just nu på resa och går inte att nå.

Akademiens ledamöter utses på livstid och enligt regelverket går det inte att formellt lämna den.

– Man kan låta bli att delta, på det sätt som Kerstin Ekman och Lotta Lotass för närvarande gör, säger Kjell Espmark.

Kerstin Ekmans stol står tom sedan slutet av 1980-talet och i höstas berättade Lotta Lotass att hon inte har haft någon kontakt med Akademien sedan 2015. (TT)