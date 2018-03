GÄLLIVARE

Batterijakten är återvinningstävlingen för fjärdeklassare i hela Sverige arrangerat av Håll Sverige Rent, VARTA och Clas Ohlson. I fyra år har Sveriges fjärdeklassare samlat in hundratals ton batterier för återvinning.

I år kom klass 4B på Sjöparksskolan på första plats i Norrbotten, de samlade in hela 10,73 kilo batterier per elev. På andra plats kom Myranskolan i Koskullskulle som samlade ihop 10,68 kilo per elev och på tredje plats klass 4 A på Sjöparken som samlade ihop 10,18 kilo per elev.

Det är visserligen en tävling men barnen blir också medvetna om vikten av att återvinna batterier för miljöns skull. De har med hjälp av pedagogiskt utbildningsmaterial i skolan samt tävlingsmomentet lärt sig mer om återvinning och hållbarhet.

– Batterier påverkar miljön. Det finns dåliga saker som batterisyra som kan förstöra naturen, förklarar eleven Erik Apelqvist.

Flera av eleverna visste redan innan att batterier är dåliga för miljön och berättar att de brukar lämna in dem till återvinning.

– Vi har fått lära oss att 90 procent av batterierna går att återanvända, säger eleven Alva Oja.

Eleverna har jobbat hårt för vinsten. Batterijaktens insamlingsmoment pågick mellan den 12 mars och den 23 mars, det har varit intensiva veckor. Eleverna har knackat på hos grannar och på olika företag och samlat in alla gamla batterier de kommit över. Nu vankas tårtkalas.

– De har verkligen jobbat hårt, säger läraren Elisabeth Apelqvist.