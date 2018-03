Franchisetagaren Rikard Fahlman är fortfarande skakad efter bedrägeriförsöket som inträffade under den gångna veckan.

– Jag är först och främst heligt förbannad. Sen tycker jag det är fruktansvärt obehagligt, säger han.

Han vill inte gå in på tekniska detaljer i bedrägeriförsöket, men det handlar om att någon eller några personer lyckats ta sig in i företagets e-mailsystem och på det sättet, via banken försökt genomföra en transaktion på 330 000 kronor.

– Både polis och it-säkerhetsfolk har beskrivit det här som ett raffinerat sätt att begå den här typen av brott. De är skickliga i det de gör, säger Rikard Fahlman.

Han har polisanmält händelsen, men hyser inga större förhoppningar om att fallet ska lösas.

– De gömmer sig flerfaldt i tekniken. Polisen kommer förmodligen inte att hitta igen dem. Det är fruktansvärt svårt att skydda sig mot den här typen av brottslighet, säger han.

Rikard Fahlman poängterar att det var tack vare den uppmärksamma banktjänstemannen som bedrägeriförsöket stoppades.

– Han släppte inte igenom det där. Han gjorde ett bra jobb och det ska han ha cred för, säger Fahlman.

Svensk fastighetsföremedling har nu vidtagit extra åtgärder för att förebygga framtida bedrägeriförsök.

– Vi har en otroligt bra it-avdelning centralt. Vi byter våra lösenord ofta och de har en hög säkerhetsklass, men lik förbaskat verkar de lyckas komma åt dem, säger Rikard Fahlman.

Jan Åkerström är säkerhetsansvarig vid Sparbanken nord i Piteå. Han kan inte kommentera det enskilda fallet, men framhåller att banken har rigorösa säkerhetssystem för att skydda sina kunder mot bedrägerier.

– Vi som policy att vara aktsamma när det gäller bedrägerier. Vi har en rutin när kunder ber oss göra en överföring. Antingen använder vi en säker mail eller så ber vi kunden själv komma in och skriva under på överföringen, säger Jan Åkerström.

Hans viktigaste uppmaning till alla kunder är att aldrig någonsin lämna ut koder, lösenord eller bank-id via telefon.

– Det ska man aldrig göra. Banken ringer aldrig till en kund och ber den uppge en kod eller ett lösenord, säger han.

När det gäller bedrägerier via e-mail, säger Jan Åkerström att det förekommer.

– Det är en av många bedrägerier som den digitala världen innebär. Man kan bli utsatt på många olika sätt, säger han.