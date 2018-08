Nu ska Norrskensvägen fyllas med innehåll. Deltagare i det EU-finansierade Interreg-projektet ”Our stories” är företagare och institutioner inom kultur, turism och utbildning.

Norrskensvägen som går genom de tre länderna börjar i HaparandaTornio och slutar i Tromsö. Rutten märktes upp med skyltar på initiativ av Tornedalsrådet i början av 2000-talet.

Men det behövdes ett sätt att ytterligare synliggöra området och dess kulturarv tyckte turistföretagaren Inger Birkeland initiativtagare till projektet. Själv är hon från Storslätt i Norge men har en speciell känsla för det geografiska området. Efter släktforsning har hon fått veta att hon har såväl finska/kvänska som samiska/norska rötter då folken historiskt sett vandrat längs stora områden.

­­–Vår egen spännande historia har vi inte fått lära oss något om när vi gick i skolan, säger hon.

Inger Birkeland började med att söka lämpliga samarbetsparter för sitt projekt och de kom att bli följande: Finska yrkeshögskolan, Lapland Univeristy of applied science, företaget E-city (musikgruppen Visa Nordica), musikgruppen JORD med de inbjudna låtskskrivarna Kristin Mellem, Norge och Rebecka Digervall från The Magnettes, och Sverigefinska folkhögskolan.

Eftersom projektet har begreppet storytelling som sin utgångspunkt ­­gav sig för ett tag sedan projektgruppen på en veckolång resa

där de samlade in så mycket berättelser från trakten som möjligt. De spelade in och filmade människor på skolor och arbetsplatser, elever från Sverigefinska folkhögskolan har varit med och filmat. En hemsida har skapats där omkring hundra berättelser publicerats i form av text, bilder och filmklipp. Det finns även en länk som ännu är öppen för den som vill dela med sig av sin berättelse.

För den visuella formgivningen och utformandet av hemsidan står elever vid Lapland University och illustrationer till hemsida och skivomslag har gjorts av Anna Koivukangas.

Erling Fredrikson från musikgruppen JORD är en av de som ingår i projektgruppen:

–Samernas kultur och Icehotel har sina berättelser, och på finska sidan om älven ligger de långt före i att marknadsföra sin region, till exempel med ”tomten i Rovaniemi”. Men det har saknats berättelser om den här perifera delen av Sverige.

–Att märka upp Norrskensvägen med skyltar var bra men det behövdes att fylla det med innehåll. Tanken är att ge turistnäringen verktyg att snabbt kunna ge turister det de frågar efter. Men berättelserna har även betydelse för oss själva. Vad vi är och det som är vårt som bara finns här har länge varit något oformulerat, odefinierat.

Ett annat sätt att förmedla en berättelse är via musik. Musikgrupperna JORD och Visa Nordica har inom projektet komponerat musik som helt nyligen kom ut på två cd-skivormed titeln ”Sound of the Nordic Lights Route” Medan Visa Nordica komponerat musik utifrån historiska händelser i trakten har JORD nutiden som sitt fokus. I texterna berättas det om allt från vetenskapsmannen Maupertuis som kom till Tornedalen på 1700-talet till en syrisk flyktings sätt att se på bygden som sitt eget hem.

Den 18 oktober blir det en kulturafton ”Feel the Northern Litghs route” med konsert, film och seminarier i Haparanda.

­–Det blir en engångsföreteelse så den får ni inte misssa, säger Erling Fredriksson.