Klubben med hjälp av Minecraftmiljardären Jakob Porser och Luleå Kommunen har investerat 40 miljoner i ett nytt ljus- och ljudsystem i sin hemmaborg, Coop Arena. En satsning som en av huvudpersonerna bakom projektet, Peter Jidström, i en tidigare intervju med Sporten sagt kommer att leda till "nordens bästa arena när det gäller arenaupplevelse". Nu är det drygt en månad till hemmapremiärerna, herrarna möter Brynäs lördag 15 september och dagen efter möter damerna Djurgården i sin första hemmamatch för säsongen. Men Jidström ger lugnande besked och allt kommer att vara klart i tid.

– Allting kommer att stå klart till den femtonde september i premiären mot Brynäs. Men det kommer att utvecklas under säsongen. Vi kommer inte hinna med att sätta det hundraprocentiga introt men det kommer vara klart mycket bättre än tidigare. Den här tekniken kommer att användas så väl under damernas som herrarnas matcher, säger projektledaren Peter Jidström.

– Nej, det är en hel del jobb kvar att göra. Men med de tidsplaner som vi har lagt ligger vi jättebra till.

Förre klubbdirektören i föreningen beskriver hur tanken är att den nya tekniken ska användas.

– Vi är i full gång med den här stora installationen som vi gör tillsammans med Bright, ett företag som håller på med ljud och ljus. Just nu i projektet ligger vi jättebra till i tidsplanen. Vi har mer eller mindre satt upp den nya belysningen som är LED-baserad. Det vill säga att vi kan tända och släcka på en nanosekund. På en nanosekund kan det bli svart och sedan ljust. Vi kan även färga ljuset så den blir röd eller bli och styra den så vi bara kan belysa klacken och sådana bitar. För de gamla lysrören tog det några minuter innan de var tillräckligt starka för att kunna spela en hockeymatch. Vi håller just nu på att bygga den nya LED-ovalen. Det är en LED-banner som går runt hela mediekuben som man kommer kunna se meddelanden på, både från in- och utsidan. Det spelar ingen roll var du sitter, den kommer bli riktigt, riktigt häftig, konstaterar Jiström och tillägger:

– Vi har även bytt ut hela ljudsystemet och det är mer eller mindre klart, med bara lite små kompletteringar kvar. Ljudet i arenan kommer bli väsentligt mycket bättre, det här är high standard. Vi har också att ljusstavar runt om längs hela sargen. Du kan få att det lyser rött på varje stolpe eller ljuset att snurra runt. Uppe i taket har vi ett ice projection-system. Den senaste tekniken som sänder i 4K. Vi kan skicka ner filmer på isen med både budskap, reklamfilmer och häftiga intron. Spelarna kommer även framöver att ha en liten sändare på sig. Det gör att om till exempel Johan Harju gör mål, kan de uppe i kontrollrummet söka på hans nummer och då söker spottarna upp honom automatiskt. Då skulle man kunna lägga ut hans statistik på isen efter att han gjort mål. Allting har fungerat bra hittills.

– Vi samarbetar med Bright som har en egen avdelning som jobbar med grafiker. De tillsammans med några killar som vi har internt jobbar för att få fram ett nytt intro.

En av de som arbetar med installationen av den nya anläggningen är Robert Lindkvist.

– Vi håller just nu på att montera LED-ovalen och är ungefär halvvägs klara med det. Vi ska vara av isen på söndag och städa av den innan dess. Sen kommer vi börja på det som är utanför isen och det är ganska mycket även där, säger han.

– Det är LED-belysning i trapphuset och hjärnan som är kopplad till allt som sker på isen. Vi ska färdigställa isen så fort det går nu så vi är klara så mycket det går över is.

– Nej, då är det klart.