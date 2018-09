I sommar skedde återigen en kraftig algtillväxt i vissa sjöar i centrala Boden, bland annat Svartbyträsket. S-kandidaten Claes Nordmark gav i somras ett vallöfte om att stärka arbetet med Bodensjöar, förutom aktivare provtagning och uppföljning av vattenkvalitén. Miljöpartiet har också ett nytt förslag på en kompletteringsmetod utöver den inpumpning av älvvatten i omgångar och årliga utfiskning av vitfisk som pågått och pågår för att minska algtillkomsten i Bodensjöarna.

– Vi har ju arbetat med reningen av Bodensjöar under många år så det här har ju varit en kontinuerlig fråga för oss att förbättra kvalitén i Bodensjöklarna. När Per lanserade den här grundidén för oss så skickade vi in förslaget till kommunen. Vi hoppas man kan söka så kallade Lova-pengar.

– Det är statsbidrag man får för att rena sjöar och vattendrag. Miljöpartiet hoppas att man då kan göra en undersökning och se om det här går att genomföra. De tidigare åtgärderna har ju hittills inte gett tillräckligt resultat för att minska övergödningen av sjön och därmed minska algblomningen, säger miljöpartisten Gösta Eriksson.

Norrbottens media möter miljövännerna på norra sidan av Svartbyträsket.

– Tanken är att man planterar energiskog på ett provområde kanske 2-4 hektar som finns tvärs över på södra sidan av Svartbyträsket, säger Per Nilsson.

Planteringsområdet är beläget i närheten av Yrkesvägen och går som ett stråk strax nedanför Torpgärdsskolan ( se karta i texten). Att sätta energiskog ska bidra till att på sikt få en bättre vattenkvalité i träsket.

– Det sker en bevattning av energiskogen genom att pumpa upp vatten från träsket med solcellsdrivna pumpar. Sådan teknik finns redan, säger Per Nilsson.

– Det vet vi inte än för så långt har vi inte kommit i projekteringen. Avsättningen av energiskogen kan man använda till fjärrvärme och även till metanol eller fordonsbränsle, säger Nilsson.

– Ja, när man pumpar ut vatten så lyfter man ut näringsämnen ur sjön, då minskas ju övergödningen. Men det är en väldigt lång process och ett delförslag till andra åtgärder som redan görs, säger Per Nilsson.

Det som träsket i dag har för lite av är just rovfisk. Därför får man för mycket vitfisk som måste fiskas upp varje år.

– När man slog bort all vassen försvann också gäddorna, säger Gösta Eriksson.

– Därför kanske man också kunna pröva att anlägga någon slags våtmark för gäddor där de kan leka. Så kan man kanske utöka beståndet. Det behövs mer rovfisk för att ta vitfisken, säger Per Nilsson.