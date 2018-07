– Det är alldeles för lite vatten. Det är riktigt svårfiskat. Laxen rör inte på sig i de här förhållandena. De laxar som fångas är inte blanka, vilket tyder på att de stått länge i älven, säger Johan Lejon, passionerad laxfiskare från Övertorneå.

Till vänster om honom sitter två finländare och två danskar. Spöna står lutade mot en ställning. Alla har de kommit till Norrbotten bara för chansen att fånga sin drömlax.

Troget väntar de på sin tur att lägga ut en fluga i den klassiska poolen strax nedanför fallet i Kalix älv.

Där står redan finländaren Joonas Saarikko, utvadad till knäna. Med van hand hanterar han det långa spöet och lägger utan problem flugan drygt 30 meter ut i älven.

Men det räcker inte.

– Jag har varit här många gånger men så här lågt vatten har jag aldrig varit med om. Det skulle behöva stiga minst 70–80 centimeter, säger Saarikko.

På bänken är stämningen ändå god. Solen hittar några luckor i molntäcket. Historier utbyts och ryktet säger dessutom att en finländare fick en lax i poolen på förmiddagen. Inte heller behöver någon lida av varken hunger eller törst.

– Vi har åkt 200 mil men man får sitta här och vänta på sin tur. Under tiden kan man dricka en kopp kaffe eller ta en öl. Det är trevligt och nog finns det lax, säger dansken Ib Kloster med ett leende.

Gänget på bänken är i gott sällskap. Jockfall är en omspunnen destination som varje år drar stora mängder laxfiskare till Norrbotten.

– Under hela juli har vi alla stugor på campen fullbokade. Räknar man in husvagnar och tält så är det cirka 80 gäster varje natt, säger Ronny Landin, som tillsammans med sin familj driver Jockfalls fiskecamp.

De har investerat i campen under senare år. Bland annat har fyra moderna sexbäddsstugor och en spaanläggning med pool och bastu byggts alldeles intill fallet.

– Vi planerar att bygga sex likadana stugor till, säger Landin.

Han konstaterar att årets laxfiske inleddes bra.

– Det var hyfsat i början av juni. Och när älven steg för ett par veckor sedan fångades det också en del fisk. Men nu är det tyngre.

Lite bekymrad är han inför lördagens arrangemang Laxens dag, en anrik fisketävling och folkfest med underhållning.

– Det är svåra förhållanden. Lågvattnet påverkar fisket mycket. Sedan vet vi inte heller hur mycket lax det är i älven i år eftersom räknaren inte fungerat.

Landin har gjort sig känd som en stark kritiker till kustfisket på lax.

– Det kommer upp alldeles för lite lax i Kalixälven, om man jämför med vad det skulle kunna vara. I fjol var det mindre än 4000 laxar. Biflödena Ängesån och Linaälven har vardera 1500–2000 laxar.

Men han vill även se striktare regler för sportfisket efter älven.

– I dag får man ta upp en lax per dag. Det är alldeles för generöst. Jag vet sportfiskare som fångar 20–30 laxar per säsong. De ger bort lax och säljer även svart. Tre laxar per säsong som i Norge, det vore lagom. Resten ska man släppa tillbaka. Det går att reglera med hjälp av ett tagsystem.

Ett drygt tiotal mil österut tar Vladimir Alexeev trätrappan ned mot Torneälvens strand vid Matkakoski, den mäktiga forsen några mil söder om Hedenäset.

– I går fick jag en lax på 9,8 kilo precis här nere, säger han, inte utan stolthet i rösten.

Bildbevis finns så klart, i mobiltelefonen.

– Det var vid tiotiden på kvällen. Jag var på väg att ge upp men tänkte "bara 20 minuter till". Då högg den. Det var en bra kamp, visst, men mitt rekord är på 22 kilo så den hade ingen chans.

När svenskarna vallfärdade till Sankt Petersburg för att se Sverige spela i fotbolls-VM i början av veckan satte han sig i stället i bilen och körde de dryga 100 milen till Matkakoski.

– Jag kom hit för första gången för fem år sedan. Sedan dess har jag återvänt varje år.

Laxfiskare har rykte om sig att vara smått besatta. Alexeev är inget undantag.

– Jag var ju här två veckor i juni också. Då fick jag en på 14 kilo. Jag fick min första lax för 30 år sedan och sedan den dagen är andra fiskar ointressanta för mig, säger han.

Vid älven testar en trio finländare sin lycka. De fiskar med haspelutrustning, och använder en tyngd för att få ned flugan.

– Jag kände en lax tidigare i dag men den gick, tyvärr. Vattnet är för lågt. Jag funderar på att åka norrut och prova där några dagar, kanske till Muonio, säger Harri Lajala, som kommer från Jyväskylätrakten.

– För fyra år sedan fick jag min första lax här. Laxfiske är speciellt. Man får en stark kick. Det är en känsla som man inte får av något annat.

Han fiskar ofta efter lax i Sverige.

– Vi är ett gäng som försöker komma i väg varje sommar. Vi brukar bo i husbil. Det är sommar och semester när det är som bäst, säger Harri Rajala.

Laxfisket bidrar starkt till besöksnäringen i Norrbotten. Attraktiva vatten som drar turister, förutom Torneälven och Kalixälven, är bland andra Lainio älv, Lina älv och Ängesån, samt sträckan nedströms Bodens kraftverk i Lule älv. Nästkommande helg hålls Laxfestivalen i Kangos.

Även Råne älv försöker slå sig in som en het laxfiskedestination. Fiskerätter i mynningsområdet har lösts in med hjälp av projektpengar, och i laxtrappan i Gunnarsbyn har i år drygt 2600 laxar passerat.

– Det känns som ett normalår, men vi vet inte älvens fulla potential ännu. Fisket i början av säsongen var hyggligt men nu är vattnet för lågt. Om det stiger 15-20 centimeter kommer fisket igång igen, säger Urban Sandberg, ordförande i Degerselbygdens samfällighetsförening.

Jonny Vikström