Aida Brick var också en av tre hästar från stall Alamäki som startade i ett V75-ramlopp under stortävlingarna i mitten av juni.

-Forza Sting (Peter Ingves) galopperade i ledningen, Aida Brick galopperade tyvärr efter 100 meter och Wetu tvingades vi stryka. Ingen tur den gången, berättade Jaakko.

27-oddsarens triumf var ingen ”bluffseger”. Inledningsvis var Aida Brick med i en tuff körning om spets mot favoriten So Gå Kleopatra. Halvvarvet öppnades efter 1.11 över distansen 2640 meter.

Alamäki placerade sin häst i rygg på favoriten innan ekipaget klev ut runt slutsvängen och avgjorde in på upploppet. Segern var hans sjätte på hemmabanan under säsongen och han parkerar på en sjunde plats i körsvensligan.

Starkt av en tränare med blott dussinet hästar på listan. Bra spurt som tvåa i V65-1 från hemmahästen Chintana Bananas. Kusken Antero Heinonen fick dock revansch direkt när han satte dit Hustvet Lyn i kallblodsloppet, V65-2. Hemmaseger även i V65-3 där jättelöftet Master Blaster imponerade stort i årsdebuten.

-Har ringt ägarna då och då under vintern och våren och och frågat hur det är med hästen. Det är en av de bättre jag kört. Jag var bombsäker på vinst, kommenterade Ove A och fortsatte:

-Får han hålla ihop blir det här kanske ”Bullers” bästa.

”Buller” är välrenommerade amatörtränaren Ove Johansson som tränat fram hästar som Greivin, Clear Sign och Flicka Rigas. De sistnämnda och Master Blaster tillsammans med sonen Ola och dottern Sandra.

Efter uppvisningen i V65-3 var det slut på hemmaframgångarna i den spelformen. Andra hälften av gick till de gästande ekipage. Miss Golden Quick (Krister Söderhpolm i V65-4), Pharaon Face (Petter Joki i V65-5) och Höwings Star (Samu Sundkvist i V65-6).

Drygt nio tusenlappar på sex rätt. Drygt 650 för fem. Från lördagskvällstävlingarna kan också nämnas att debutanten La Norna (Hanna Olofsson) vann ett av ramloppen utanför V65-kupongen och att Don Draper (Petter Lundberg) knep andra raka under loppet av fem dagar. Ekipaget vann även i Skellefteå i tisdags.

Noterat, V65-1: So Go Cleopatra och Aida Brick kivades om ledningen i 11-fart första halvvarvet. Aida Brick tog sig loss från vinnarhålet halvvarvet från mål och plockade ned ledande favoriten So Gå Kleopatra utan problem. Mycket bra! Chintanas Banans invändigt i kön. Hade långt fram när hon gavs fritt. Spurtade sylvasst och vinner med tidigare lucka. Tyra I.H i dödens. Galopperade som slagen halvvarvet från mål. Lollipop Girl i tredjepar utvändigt. Försökte över sista långsidan. Blek. Mellby Fake i andrapar utvändigt. Tidigt slagen. Hawaii Rigas i fjärdepar invändigt. Hängde med godkänt. Lisas Karamell i kön. Aldrig med chans.

Noterat, V65-2: Hustvet Lyn till spets med Järvsögrej utvändigt. Favoriten Risåelden skuggade i andrapar utvändigt med Juliblixten i rygg. Hustvet Lyn ryckte till sig en längd i början och höll undan på stumma ben. Järvsögrej höll farten starkt och närmade sig igen sista biten. Juliblixten avslutade också starkt

Noterat, V65-3: Master Blaster fick svar av M.T. Jupiter. Tryckte till från dödens 800 meter från mål och lämnade motståndet med mycket luft ned till motståndarna. Enorm årsdebut. U. Boat i tredjepar utvändigt. Tog upp jakten och vann klungspurten en bra bit bakom. Global Ultimate i andrapar utvändigt. Avslutade bra. Godkänd.