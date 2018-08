Larmet om olyckan kom in till Sos alarm klockan 03.30 under natten mot söndagen. En bil med flera personer i hade kört in i ett räckte och voltat ned i diket på väg 356.

— Klockan 03.40 var räddningstjänten framme på plats, och rapporterade att sex personer var drabbade och att samtliga var ute ur bilen, säger en operatör vid Sos alarm.

Skadeläget för de inblandade är i skrivande stund oklart. En ambulanshelikopter lyfte från Gällivare, men vände tillbaka i luften.

— Man transporterade de sex personerna med ambulanser till sjukhus, säger operatören.

Vägen stängdes helt under räddnings- och röjningsarbetet men en timme efter larmet hade räddningstjänsten sanerat det sista på vägbanan och återvänt till stationen igen.

