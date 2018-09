Undersökning:

Tycker du att man borde behöva förnya sitt körkort efter att man fyllt 75 år?

Totalt Kvinna Man 18-34 35-54 55+

Ja: 57 % 61 54 68 67 42

Nej: 29 % 23 35 18 22 42

Vet ej: 14% 16 11 13 11 16

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 23 april – 2 maj 2018 har sammanlagt 3 508 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.