September inleds med klarblå himmel och solsken, men någon riktig sommarvärme är det inte tal om. Varmast blir det längs med kusten där temperaturen kan komma att nå 18 grader. Något svalare i inland och fjälltrakterna.

Kusten: Klart och soligt väder med inslag av lätt molnighet. Temperaturer mellan 15 och 18 grader och svag sydlig vind. Under natten är det fortsatt klar himmel och temperaturen sjunker ned till mellan 1-7 grader.

Inlandet: En morgon med inslag av dis eller dimma som ersätts av klart till halvklart väder med ökad molnighet under eftermiddagen. Temperaturer mellan 13 och 17 grader som framåt natten kan komma att sjunka till mellan 0-5 grader. Svag sydlig vind.

Fjällen: Även i fjällen ger dimma vika för en klarblå himmel under förmiddagen. Under eftermiddagen ökar molnigheten och temperaturen lär hamna mellan 9 och 14 grader. Under natten förväntas halvklart väder med risk för skurar i gränsfjällen. Temperaturen sjunker ned till mellan 1-7 grader. Tilltagande sydlig vind.