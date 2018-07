Dagen inleddes med en ordentlig regnskur med inslag av åska längs med kusten. Överlag ser det ut att bli en något svalare dag i såväl inlandet, längs med kusten och i fjälltrakterna. Regnskurarna förväntas dock inte bli alltför långvariga och redan framåt eftermiddagen spås halvklart väder med växlande molnighet.

Kusten: En ordentlig regnskur med inslag av åska var vädret som många vaknade till i kustlandet. Temperaturen är något svalare än tidigare dagar och under eftermiddagen förväntas 20 till 25 grader varmt. Regnet förväntas dra vidare österut under dagen och framåt eftermiddagen ska det vara växlande molnighet som framåt natten spricker upp. Under natten förväntas temperaturen sjunka ned mot 15 grader. Nordliga vindar.

Inlandet: I inlandet inleddes dagen med växlande molnighet och inslag av regn. Under morgonen spricker molnen upp och det ska vara soligt större delen av dagen. Även här blir det en något svalare dag med temperaturer mellan 18 och 22 grader. Under natten blir det klart väder med temperaturer mellan 10 och 15 grader. Nordlig vind.

Fjällen: I fjälltrakterna är vädret klart och soligt. Temperaturerna är något svalare än tidigare med 10 till 15 grader och något kyligare på kalfjället. Under natten är vädret fortsatt klart med temperaturer mellan 5 och 10 grader. Nordvästlig vind.