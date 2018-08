Dagen inleds med en klar himmel förutom i fjällen där det redan under morgonen är mulet med risk för regn. Även längs med kusten och i inlandet drar molnen in under eftermiddagen och under kvällen kan de komma en del regn.

Kusten: Under morgonen är det klart till halvklart väder med temperaturer som kan stiga upp mot 20 grader på sina ställen. Under dagen drar molnen in över kusten och medför en risk för regnskurar. Under natten kan temperaturen komma att sjunka till under 10 grader och regnskurar är att vänta. Västlig vind under dagen som fram mot kvällen övergår till nordvästlig.

Inlandet: Även här inleds dagen med klart till halvklart väder som fram mot eftermiddagen övergår i mulet väder med risk för regnskurar. Temperaturer mellan 10 och 15 grader som lokalt kan bli lite svalare i samband med regnskurar. Under natten sjunker temperaturen ned mot 5 till 10 grader. Västlig vind under dagen som övergår i nordvästlig under kvällen.

Fjällen: I fjällen blir det en mulen dag med grå himmel. Inslag av regnskurar och västlig vind som tidvis blåser friskt eller starkt. Temperaturer mellan 5 och 10 grader som framåt natten sjunker till mellan 0 och 5 grader. Under kvällen nordvästlig vind.