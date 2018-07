Norra Norrlands kustland:

En solig morgon förutom delar av norra Norrbotten som hade en del moln. Ökad molnighet under dagen, med 20-25 grader. Under kvällen kommer det vara mulet och mellan 12-16 grader. Vindarna är avtagande och i natt som mest svag.

Norra Norrlands inland

Under morgonen kommer det vara klart till halvklart väder, för att sedan under dagen bli mulnande med temperaturer på 16-20 grader. Under kvällen och natten kommer det regnskurar i det flesta delarna av området och mellan 10-15 grader- Nordvästlig men svag vind.

Norra Norrlands fjälltrakter

Mulnande och från eftermiddagen blir det regn. På dagen 10-15 grader, i östra delen upp mot 20, i högterrängen ca 5. I natt 5-10 grader. Mest svag vind.