Kusten: Inledningsvis mest klart och under morgonen passerar moln från väst. Under dagen blir det mest växlande molnighet och lokalt kan det även förekomma någon skur. Temperaturen kommar att ligga på 25-30 grader. I natt åter mest klart och 15-20 grader.

Inlandet: Klart till halvklart under dagen. Temperaturen kommer att ligga på omkring 19-24 grader med svag vind. Under kvällen minskad molnighet och under natten klart väder där temperaturen landar på 12-16 grader.

Fjällen: Ökad molnighet västerifrån och efterhand halvklart till mulet. Främst i nordligaste Lapplandsfjällen kan det förekomma någon skur, 10-15 grader. Under kvällen minskad molnighet och i natt mest klart med temperaturer på 7-13 grader. Vind omkring väst.

Prognos från SMHI.

