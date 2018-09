Dagen inleds med dis eller dimma över största delen av länet som framåt eftermiddagen följs av växlande molnighet och lokala skurar. Temperaturen hamnar runt 15 grader och i fjälltrakterna får man räkna med ordentliga vindar.

Kusten: Längs med kusten är det en grå himmel som dominerar under dagen och solen förväntas enbart kika fram mellan molnen lite då och då. Temperaturen uppskattas till mellan 15 och 18 grader. Lokala skurar under dagen och regn som passerar norröver under natten. Då sjunker också temperaturen ned mot 10 grader. Sydostlig vind.

Inlandet: Inlandet får inledningsvis en dimmig start på dagen som följs av växlande molnighet. I norra delarna förväntas lokala skurar och temperaturen förväntas ligga mellan 13 och 16 grader. Under kvällen mulnar det på och regn passerar norröver under natten, även då förväntas dimman att dra in. Sydostlig vind.

Fjällen: I fjällen blir det en blåsig dag, främst i norra Lapplandsfjällen där hård eller mycket hård vind i sydostlig riktning uppskattas nå hastigheter på 15-20 m/s. I övrigt blir det en dag med växlande molnighet med inslag av sol under dagen. Temperaturen uppskattas till mellan 10 och 14 grader. Under natten passerar regn norröver och dimma förväntas dra in.