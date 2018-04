Född: 1967 i Kanada.

Bakgrund: Flyttade tidigt till England där hon sedan dess har varit bosatt. Läste engelska i Oxford och romandebuterade med ”Saving Agnes” 1993, som belönades med Whitbread First Novel Award. Sedan dess har hon skrivit ett flertal andra böcker, däribland ”Att bli mamma” (2004), ”Arlington Park” (2006) och ”Aftermath: On marriage and separation” (2009).

Bor: I Stiffkey, Norfolk, och i London.

Aktuell: Med romanen ”Konturer” som just har översatts till svenska. De efterföljande delarna i trilogin, ”Transit” och ”Kudos”, kommer också att översättas till svenska.