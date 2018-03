Catrin Engman är född och uppvuxen i Bäckliden, en liten by i Västerbotten, och sedan år 1982 bosatt i Kalix.

– Jag var bildlärare i 35 år med undantag för några års fortbildning, säger Catrin Engman som var med och startade estetiska programmet inriktning bild och form i gymnasieskolan år 1993 och sedan dess har hon arbetat där fram till pensioneringen hösten år 2017.

"Less is more" sade Catrin Engman till eleverna inför utställningarna, då de skulle välja vad de skulle ställa ut.

|

– Här är det "more is more" som gäller, säger Catrin Engman och skrattar apropå att den egna utställningen har 81 konstverk och omfattar allt från akvarell, tempera och pastellkrita till foto, digitalt skapande, skulpturer och grafiska tekniker från en tidsperiod som stäcker sig från tidigt 1990-tal till nutid.

"Naturen har alltid varit min inspirationskälla. Där kan jag vila, tänka och hämta kraft från myllan, träden, vattnet och luften" säger Catrin Engman apropå den röda tråden i skapandet.

– Kvinnor och kvinnors situation, att kvinnor inte är objekt och jämställdhet är också viktiga frågor för mig.

Catrin Engman har ställt ut sin konst tidigare.

|

– Roligt att ställa ut på hemmaplan, men det är också förknippat med förväntningar som jag kanske inte har på en annan plats, säger Catrin Engman som ser utställningen som "en perfekt övergång och ett avslut för yrkeskarriären".

|

– Nu ska jag ha sportlov och sedan vill jag så småningom komma tillbaka med en ny utställning, säger Catrin Engman.