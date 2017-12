PERMANENT. 6 680 personer såg de 137 föreställningar som Ung Scen Norr gjorde under sitt första verksamhetsår, 2016. I slutet av 2017 kom en välkommen julklapp: Projektet blir permanent och integreras i Norrbottensteaterns ordinarie verksamhet.

NY CHEF. I januari löstes chefsfrågan på Norrbottensteatern då Alexander Öberg blev ny teaterchef och konstnärlig ledare efter Elisabeth Lax. ”Mer stora episka berättelser och mindre fjuttigt”, sa han om sina visioner för teaterns verksamhet. Öberg tillträdde hösten 2017.

LÄSARE. Kirunaborna är ett bokslukande folk. I alla fall enligt siffrorna för besök på bibliotek och bokbussar samt bokutlåning i Kiruna, som ökade rejält – även i byarna. En del av framgången ligger nog i den årligen återkommande bokfestivalen, tror en glad bibliotekschef, Carina Salomonsson. Några av de många författarna som deltog i årets bokfestival var Theodor Kallifatides och Kirunafödda Åsa Larsson.

BILLGREN. Han är mannen med det mest in-arbetade varumärket som svensk konstnär. I januari fyllde han hela konsthallen i Kulturens hus i Luleå. Ändå fick han inte plats för hela den uppmärksammade utställningen ”Ernst Billgren möter Wilhelm von Kröckert”. ”Det är gammelmans-saker och en frejdig 20-årings”, säger han om den stora samlingen.

CO2lonialNATION. Sexuella övergrepp mot samiska barn i Norge hade kopplingar till en lasteadiansk församling. Giron Sámi Teáhter tog upp det i en pjäs. ”Det blir en teatral sanningskommission” sa teaterchefen Åsa Simma inför premiären i februari.

MARKNADSKULTUR. Lena Viltok fick som första sa-meslöjdare mästarbrev av Sveriges hantverksråd och Sameslöjdstiftelsen. Fredrik Prost blev Asa Kitok-stipendiat. Under Jokkmokks marknad visade de upp några av sina alster. Gruppen Ára hade konsert med jojk på Bio Norden. ”Känslan gör jojken vacker”, skrev recensenten.

50-ÅRSKALAS. Jubilerande Norrbottensteatern fick både ris och ros från recensenterna för sina föreställningar under året. ”Föreställningen borde ha lagts ner” blev omdömet om ”Mitt livs melodi”, medan ”Cabaret” fick toppbetyg av samme recensent. ”En midsommarnattsdröm” spelades mellan husen på friluftsmuseet Hägnan och betecknades av en annan recensent som ”Högkvalitativ underhållning med en oslagbar inramning”. I september gavs en sprakande festföreställning med en kavalkad av godbitar från fem decenniers scenkonst.

40-ÅRSKALAS. J P Nyströms firade 40 år med samma gäng och inledde med två föreställningar på Boulevardteatern i Stockholm i mars. I slutet av året fortsatte firandet med en länsturné.

TV-KÄNDIS. Kirunabon Joakim Karkea blev tv-kändis i ”Konstnärsdrömmen”. Sedan duggade utställningstillfällena tätt. Han visade sin konst i bland annat Överkalix, Kalix, Luleå och Piteå – och även på Sigtuna slott.

BLÅVITT. Finland firade 100 år som självständig nation, något som avspeglats även på NSD:s kultursidor. Aines konstmuseum i Torneå inledde året med utställningen ”Blå och vit”, och Gunnar Lassinantti redogjorde för Finland 100 år ur ett svenskt perspektiv. ”På Åland är oron stor över svenska språkets försvagade ställning”, skrev han bland annat. Den åländske tenoren Christian Juslin bjöds till Luleå av sin gamla studiekamrat från Sibeliusakademin i Helsingfors, organisten Markus Wargh. Tillsammans gav de publiken i en fullsatt domkyrka en konsert till Finlands ära. ”Han är en musikbegåvning av guds nåde”, sa tenoren om Markus Wargh. Anneli Mäkinen skrev en text om sin mor, den finska torpardottern Armi Koivisto, en text som hon tillägnar Armi och alla kämpande kvinnor i olika delar av världen.

UPPFRÄSCHNING. Norrbottens museum höll stängt för renovering i tre månader och öppnade sedan dörrarna till ljusare och mer tillgängliga lokaler, med utställningarna ”Ur björk” av 22 slöjdare, Lotta Lampas ”Light of Raisparadise” och Åke Sundqvists ”Träkonst från Malmberget”.

URUPPFÖRANDE. Andreas Söderberg, organist i Nederluleå församling, uruppförde sitt fasteoratorium i Nederluleå kyrka i april. ”Jag får inspiration från jazz och hårdrock”, sa han i en intervju.

MAMMA PÅ VÄGGEN. Oljemålningen ”The long goodbye” av Karin Mamma Andersson hänger numera på Länsförsäkringars kontor i Luleå. Konstnären själv fanns på plats vid vernissagen, men ville inte ställa upp på bild med sitt verk.

ÖVERTORNEÅVÄN. Jussi Taipaleenmäkis gränsmonument ”Händelser vid älven” står vid E 4, nära infarten till Haparanda. Den framgångsrike målaren, skulptören och grafikern är född i Uleåborg, kom till Sverige 1964, och har ateljé i Övertorneå där han tillbringade sin barndoms somrar. ”Jag skaffade mig en massa kamrater som jag fortfarande träffar. Vi brukar gympa och ta en bastu tillsammans” berättade han. I mars ställde han ut på Lindbergs i Luleå.

DEBUTANT 1. Mikael Niemi debuterade som krönikör på NSD Kultur – och vilken debut sen! Hans första krönika handlade om attentatet på Drottninggatan. Den berörde, delades och blev en av NSD:s mest lästa.

DEBUTANT 2. Alexandra Sundqvist från Boden skrev ”Med ögon känsliga för grönt”, en biografi om Barbro Hörberg. ”Det som känns fint, och som drev mig lite i det här projektet, är att det är en sorts kulturgärning”, sa hon om debutboken i en intervju.

VETERANER. Nils Landgren och Georg Riedel turnerade tillsammans med Norrbotten Big Band i länet under våren. Konsertserien med nyskriven musik var en present och hyllning från NBB till Nils Landgren.

NYTT JOBB. Peppe Bergström Hesselbom fick inte jobbet som chef för Norrbottens museum. I stället blev han chef för publika avdelningen på Nationalmuseum i Stockholm. Han beskriver de fyra åren i Norrbotten, där han skapade Resurscentrum för konst, som ”viktiga och berikande”.

DEBATT. Peo Rask skrev ett debattinlägg med rubriken ”Varför Niklas Nordström prisas – men inte kulturen i Luleå”. Men Niklas Nordström ville inte svara. Istället kom ett genmäle från kulturnämndens s-grupp med Omar Jakobsson i spetsen: ”Vi känner inte igen oss i den bild som Peo Rask målar upp”, skrev de i sitt inlägg. ”Kul om Niklas Nordström själv svarat”, replikerade Peo Rask.

BERÄTTANDE BRODERI. Britta Marakatt Labba blev i år, som enda svensk, inbjuden till Documenta 14 i Kassel och Aten, en av världens viktigaste konstutställningar. I oktober ställde hon ut sin konst på Lindbergs i Luleå. ”I broderiet finns inga begränsningar”, sa hon om sitt främsta uttryckssätt. Alla hennes bilder rymmer en berättelse.

SESKARÖ. I somras var det 100 år sedan hungerkravallerna på Seskarö. Tomas Bres-ky berättade om händelsen som gav eko över hela Sverige.

STADEN SOM RIVS. Om barndomsstaden Kiruna på väg mot sin undergång skrev Helen Doktare, journalist och gruvdotter i tredje generationen. ”Vi intalade oss kanske att vår stad skulle finnas för alltid. Men gruvstäder har ingen självklar livstid”, skrev hon.

SKRIVER FÖR LIVET. Poeten och journalisten Tsegay Mehari sattes i fängelse i Eritrea för sina ords skull. Han lyckades fly till Sverige och Boden, och har nu gett ut sin diktsamling på två språk. ”Poesin är min bästa vän som alltid är med mig”, sa han i en intervju.

FOLKKONST. ”Det är fantastiska verk som kommer från hjärtat”, sa Mats Wikström som tillsammans med Birgitta Lindström samlat in folklig konst från hela Norrbotten till utställningen i Havremagasinet i Boden.

KOKA BJÖRN. I Mikael Niemis nya roman blev Lars Levi Laestadius kriminaltekniker. ”Jag kom på att han får ett mord på halsen. Jag skrattade för mig själv, det var en jätteknasig idé”, sa han.

SPLITVEDSJÄNTAN. Musikteater under bar himmel spelades på Seskarö i samband med hundraårsminnet av hungerupproret. Och det var kvinnornas roll i historien som belystes. ”Det blir så starkt när berättelsen ligger nära dem som medverkar. Man visar sin historia med stolthet”, sa regissören Ulla Lyttkens.

TEATERPAPPAN. Efter 30 år i teaterns tjänst gick Tornedalens teaterpappa Bror Astermo i pension. ”Det är egentligen inte teatern som driver mig, det är människorna. Så många har vuxit med teatern”, berättade han.

HEM IGEN. Staffan Westerberg kom till Luleå för att delta i Norrbottensteaterns 50-årsjubileum – och för att släppa sin bok ”Girafferna”. ”Girafferna är något slags alter ego till mig, som springer omkring av rädsla för livet och alltihopa. Jag är en orolig själ, sa han in en intervju.

SÅNGFÅGEL. Sångerskan Solgerd Isalv från Råneå arbetar mest i Tyskland, men under hösten stod hon på Norrlandsoperans scen som Siebel i ”Faust”. Efter ”Faust” såg hon fram emot att fälla träd vid föräldrarnas stuga i Joesjö .

KULTURPENGAR. Årets kulturbudget innehöll en satsning på samisk kultur. Ájtte i Jokkmokk får en miljon kronor extra från 2018.

BILDER. Ett Tornedalen i förändring visade Kenneth Mikko i sin fotoutställning på Tornedalsmuseet i Torneå, en utställning som väckte frågor om vad Tornedalen egentligen är.

KYRKOPERA. En fyra meter hög hand av nät fick ta plats i koret i ”Under en kvinnas hjärta”, Piteå kammaroperas senaste produktion, en kyrkopera som hade premiär i Norrfjärdens kyrka.

HEMMASCENEN. Kirunasonen Erik Norbergs och teaterchefen Alexander Öbergs senaste musikal ”Bläck eller blod”, med Anders Ekborg och Lina Englund i huvudrollerna, kom till Kiruna och Piteå i november. ”Jag gjorde så mycket på den scenen, och nu står snart en turnerande teater där, spelar låtar och sjunger saker som jag har skrivit. Det känns speciellt”, sa Erik Norberg inför föreställningen i Folkets hus.

KALLAK 2013. Katarina Pirak Sikku från Jokkmokk bjöds in när Moderna museet visade aktuell samtidskonst som griper in i verkligheten. ”Det var en specifik fråga om just verket ”Gallok – Kallak 2013”, berättar hon.

GLASKLART. Glaskonstnären Monica Edmonson skapade hundra olika kärl av glas som hon skickade ut i världen. Ett av kärlen visades i Kallak. Projektet blev till en bok, och band mellan de människor som varit med. Några av kärlen visades på Bok & bild i Luleå.

SARAS SORTI. Sara Arnia gav publiken sig själv i present i ”Vägen hit”, hennes avskedsföreställning efter 47 år på Norrbottensteatern. ”Jag har aldrig funderat på att göra något annat”, sa hon om sitt yrkesval.

VAR ÄR EYVIND? Den frågan ställde sig Peo Rask efter ett besök på bokmässan i Boden med samma namn som författaren och konstaterade att den enda programpunkten under Eyvind 2017 med anknytning till Nobelpristagaren var utdelningen av Lilla Eyvind Johnson-priset.

METOO. Om metoo-kampanjen och rapporten ”Jämställd kultur” pratade Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. ”Eftersom kvinnliga perspektiv inom kultursektorn under lång tid varit osynliggjorda, kan det vara en fara att kvinnor får komma fram”, sa hon i en intervju.

MÖTEN. Nattfestivalen i Korpilombolo bjöd som vanligt på ett fullödigt program med bland annat ett möte mellan flamenco och finsk sång, och Augustprisvinnaren Tomas Bannerhed som trivdes i den vintervita omgivningen. ””Jag är förtjust i orden som omger naturen” sa han och tog fåglarnas vingspeglar, ryttlande och ruggande som njutningsfulla exempel.

PRISAD. Poeten David Väyrynen från Gällivare fick NSD:s kulturpris och blev därmed den trettionde pristagaren. ”Viktigast för mig var att boken skulle gå hem i stugorna i Hakkas”, sa poeten själv om sin storsäljande debut, diktsamlingen ”Marken”.