Glenn Berggård (V) regionråd Region Norrbotten, var på plats under torsdagen vid invigningen på Lapland airport där också en ny hangar står färdig att tas i bruk.

– Det är glädjande att vi fått till stånd en helt ny byggnad och helikopter, säger Glenn Berggård.

Det finns identiska helikoptrar i Jämtland, Härjedalen och Västerbotten, vilket innebär en möjlighet att låna utrustning av varandra vid behov.

– Vi kan täcka upp på så vis. Helikoptern är ett stort lyft för sjukvården eftersom intensivvårdsverksamheten kan bedrivas på plats, säger Glenn Berggård.

Han berättar att helikoptern är i drift 400 uppdrag per år. Vid dåligt väder används den mindre för att inte riskera besättning eller patient, enligt Berggård.

Vad är kostnaden?

– Vi har ett avtal med en leverantör och hyr in helikopter och piloter men bemannar med egen personal. Om jag tittar retroaktivt när vi jämför flygtimskostnader i Norrland så ligger vi i storleksordningen strax under 60 000 kronor per timme förutom hälsovårdspersonalen, säger han.

Henrik Lund, medicinskt ledningsansvarig läkare, konstaterar att helikoptern arbetsmiljömässigt sett är en stor förbättring för den medicinska personalen.

– Det är lättare att ta hand om patienten då vi har mer plats. Det finns plats för teknisk utrustning och är en mobil intensivvårdsplattform motsvarande den som finns på sjukhuset. I dag är sjukvården beroende av all medicinteknik och med oss i helikoptern har vi redan nu väldigt mycket teknisk utrustning men den erbjuder en möjlighet att ta in än mer avancerad utrustning i framtiden. Utvecklingen går väldigt fort framåt, säger han.

Besättningen består av en narkosläkare och sjuksköterska samt två piloter. En av piloterna är Johan Persson.

– Det är en helt ny generation helikopter, toppmodern i hela instrumenteringen. Den har en prestanda som klarar alla kraven att landa i tätort. Du måste bland annat klara av att landa med en motor och det gör den här med råge, säger han.

Besättningen har 15 minuter på sig att vara i luften. Den enda gången helikoptern inte kan flyga är vid isbildning.

– Utmaningen är väder och vind. Vi har ett stort län och det kan vara svårt att få väderuppgifter på vissa håll, säger han.

Normalt sett ska alla patienter kunna åka med helikoptern.

– Ibland kan man ha bekymmer med tryckskillnader om patienten är skallskadad men då får man flyga lågt, säger Thure Waplan, driftchef Babcock Scandinavian Airambulance.