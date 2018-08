Pitkäjärvi Kaunis Iron har tvingats ställa in sitt första malmtåg. Premiären skulle ske idag, och det första tåget gå från Kaunis Irons omlastningsterminal i Pitkäjärvi. Anledningen är att explosionerna i en snöskyddstunnel längs järnvägen mot Narvik har stoppat all tågtrafik i båda riktningar. Norsk haverikommission ska under dagen påbörja en utredning för att ta reda på orsaken till explosionerna. Byggnader i närheten av malmbanan ska ha drabbats ha branden som följde explosionerna. Ingen person har skadats.

Hur länge det kan ta för utredning och reparation av järnvägen är oklart. Kaunis Irons första malmvagnar får vänta.